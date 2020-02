Ook carnavalsoptocht in Prinsenbeek is afgelast: 'Verzetten is onmogelijk'

De optocht in Boemeldonck in betere tijden.

De organisatie wijst op de weersverwachtingen. Daarop is veel regen te zien en met name erg harde windstoten.

Clubs volledig achter besluit

"Omwille van de veiligheid voor de bezoekers en de deelnemers is dit trieste besluit genomen."

De deelnemende clubs zouden volledig achter dit besluit staan.

Het verzetten van de optocht naar maandag of dinsdag is, mede gelet op de weersverwachting, onmogelijk.

Tilburg

De carnavalstocht in Boemeldonck is een van de grootste die deze zondag zou plaatsvinden, samen met de optocht van Tilburg. Ook die is vanwege het slechte weer afgelast. Die optocht is verschoven naar 22 maart.

LEES OOK:

27 organisaties annuleren carnavalsoptocht door harde wind, hier gaat 'ie zondag niet door

Grote optocht van Tilburg afgelast vanwege onstuimig weer