Dode vrouw in vakantiehuisje Mierlo: politie zoekt met borden naar getuigen

De politie heeft borden met een getuigenoproep geplaatst in de buurt van vakantiepark ‘t Wolfsven in Mierlo. De politie wil graag tips over de dode vrouw die in een vakantiehuisje werd gevonden.

De boodschap is zowel in het Pools als Nederlands te lezen. De politie hoopt dat bezoekers van het park kunnen vertellen met wie de vrouw in het huisje verbleef. Ook wil de politie weten wat er precies met de vrouw is gebeurd.

Misdrijf

De 48-jarige vrouw werd op 14 februari dood gevonden in haar chalet op het vakantiepark aan de Patrijslaan. De vrouw uit Eindhoven was te gast in het huisje. De politie gaat uit van een misdrijf.

Ongeveer een week later werden twee mannen opgepakt. Een 38-jarige man uit Helmond zit nog vast. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vrouw. Een 44-jarige Helmonder is vrijgelaten. Hij wordt nog wel verdacht van heling.



LEES OOK: Dode vrouw in vakantiehuisje Mierlo is slachtoffer van misdrijf, denkt justitie