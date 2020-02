Eerste besmetting met coronavirus in Tilburg, volg de ontwikkelingen in ons liveblog

21.47 Volgens het RIM kan het coronavirus zich verspreiden via druppels. Bijvoorbeeld als iemand hoest of niest. Om te voorkomen dat de ziekte zich verder in Nederland verspreidt, brengen de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in kaart wie er nauw contact heeft gehad met de besmette patiënt.

21.36 Eerder vandaag maakte Omroep Brabant nog een reportage in het ETZ. Ruud Snoeren, deskundige infectiepreventie, liet zien hoe een arts zich omkleedt voordat hij de quarantaineruimte binnengaat:

21.30 De besmette patiënt is onlangs nog in Lombardije (Noord-Italië) geweest. In dat land brak onlangs het virus uit.

21.22 Gezondheidsinstituut RIVM en minister Bruno Bruins melden dat er een eerste patiënt is in Nederland waarbij het coronavirus (COVID-19) is vastgesteld. De man ligt in isolatie in het Elizabeth TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. De GGD onderzoekt met wie hij in contact is geweest.