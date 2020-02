Basisscholen in Loon op Zand beslissen vandaag of ze maandag dichtgaan na coronabesmetting

Basisscholen De Blokkendoos en De Lage Weijkens in Loon op Zand beslissen op korte termijn of ze komende maandag na de carnavalsvakantie opengaan, nu een inwoner van het dorp besmet is met het coronavirus. Twee familieleden van de man werken op de scholen. Het schoolbestuur heeft vrijdag overleg met de gemeente Loon op Zand en de GGD Hart voor Brabant over de situatie.

De echtgenote en de dochter van het slachtoffer werken op de basisscholen. Volgens Jac Leijtens van het college van het schoolbestuur Leerrijk, waar beide scholen onder vallen, is er nog geen beslissing genomen of de lessen komende week al dan niet doorgaan.

"We staan in contact met de gemeente Loon op Zand en de GGD", vertelt hij. "De informatie die zij ons geven, is leidend in de maatregelen die we mogelijk nemen. Zij zijn hier ervaren in, wij - gelukkig - niet. We volgen deze protocollen."

'Snel duidelijkheid'

Leijtens wil vrijdag nog de ouders van de leerlingen informeren. "Het is belangrijk dat er snel duidelijkheid komt. Tot nu toe hebben we weinig gemerkt van onrust onder de ouders", meldt hij.

De 56-jarige man uit Loon op Zand werd woensdag opgenomen in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg, nadat bleek dat hij het coronavirus heeft. Hij ging naar de huisarts met klachten, waarna die hem doorstuurde naar het ziekenhuis.