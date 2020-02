Bijna geen mondkapjes meer in Brabant, bedrijf vreest probleem door tekorten

Ook bij het bedrijf WRG in Gassel zitten ze met de gevolgen van de Corona-uitbraak. Met name de voorraad aan mondkapjes raakt op, terwijl die voorraad nauwelijks kan worden aangevuld. Volgens WRG gaat dit vooral de medische sector grote problemen opleveren.

Margreet van de Vorle van WRG loopt door het magazijn. “Zoals je ziet is het helemaal leeg. We hebben helemaal niets meer. Dit is het laatste wat we hebben. Er staan een paar aangebroken doosjes en dat was het. “

Normaal gesproken heeft WRG 200.000 mondkapjes op voorraad liggen. WRG levert daarnaast wereldwijd allerlei soorten hulpgoederen aan organisaties zoals Artsen zonder Grenzen, Unicef, maar ook ziekenhuizen in Nederland.

Tekorten door maatregelen

Veel Nederlandse ziekenhuizen hebben extra mondkapjes besteld, maar die komen maar niet binnen bij WRG. Van de Vorle: “Er zijn exportverboden ingevoerd door verschillende landen zoals China en India en die zeggen: wij zorgen voor onszelf en daarna pas voor de rest van de wereld, dus wij mogen gewoon wachten.”

Bij WRG zitten ze nu op een half miljoen mondkapjes te wachten. En ondertussen zijn er al honderden telefoontjes binnengekomen van organisaties die willen weten waar die mondkapjes blijven. Het coronavirus is de aanleiding voor het tekort, zegt Van de Vorle, maar de gevolgen gelden vooral voor de medische sector. Bijvoorbeeld bij ziekenhuizen, die door de grote vraag zelf zonder mondkapjes zitten.

“Ik vind het heel moeilijk, ik ben hier al een dikke maand mee bezig. Ik voorzie ook dat er binnen Nederland, maar ook binnen heel de wereld een groot tekort gaat ontstaan.”

