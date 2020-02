Contacten van besmette coronapatiënt zijn in beeld en worden scherp in de gaten gehouden

Het contactonderzoek rondom de personen waar de besmette coronapatiënt uit Loon op Zand contact mee heeft gehad, is afgerond. Dat meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Deze mensen worden de komende weken in de gaten gehouden om mogelijke verschijnselen van het virus snel te kunnen signaleren en de kop in te drukken.

De GGD onderzocht de afgelopen vierentwintig uur alle contacten van de besmette patiënt die in het Tilburgse ziekenhuis ligt. Het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Zij worden gemonitord de aankomende twee weken om te kijken of zij klachten hebben en eventueel getest moeten worden op het virus.

Carnaval

Eerder was er angst dat de coronapatiënt tijdens carnaval mensen in Loon op Zand en Tilburg zou hebben besmet maar de experts hebben dit uitgesloten. De vrouw en dochter van de 56-jarige coronapatiënt werken op twee basisscholen in Loon op Zand. De basisscholen De Blokkendoos en De Lage Weijkens in Loon op Zand waren afgelopen week dicht en gaan na de carnavalsvakantie gewoon open.

Thuis in quarantaine

Burgemeester Theo Weterings van Tilburg gaf aan dat het goed gaat met de coronapatiënt: "Er wordt gekeken of hij naar huis kan. Dan moet hij nog steeds in isolatie leven. Inmiddels heeft de GGD de besmetting via deze patiënt in beeld. De mensen waar hij contact mee heeft gehad, zijn allemaal in het vizier bij de GGD."

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis kreeg vragen van verontruste patiënten en bezoekers. Mensen die afgelopen dagen in het ziekenhuis waren, hoeven zich geen zorgen te maken, meldt het ziekenhuis.

Symptomen

