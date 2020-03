Coronavirus: testuitslagen ziekenhuispersoneel nog niet bekend, Loon op Zand bidt voor patiënten

Woordvoerder Wim Pleunis legt uit dat het even duurt voordat er concrete testuitslagen liggen: "We werken hier in het ziekenhuis met wisselende diensten. Eerst moest dus worden uitgezocht wie precies contact heeft gehad met de vrouw en de dochter van de coronapatiënt uit Loon op Zand. Vervolgens moeten we iedereen ook nog bereiken, terwijl het weekend is. En dan moeten mensen getest worden en moeten we wachten op de uitslagen. Dat kost even tijd."

Niet panikeren

Pleunis vervolgt: "Ook onze medewerkers hebben heel veel vragen over het coronavirus, zoals eigenlijk iedereen die heeft. We hebben dit weekend dan ook informatiebijeenkomsten en we communiceren via leidinggevenden en intranet.

Zonder het opduiken van het coronavirus te bagatelliseren, roept Pleunis toch vooral op om niet in paniek te raken: "Er werken 6500 mensen in ons ziekenhuis. Slechts een heel kleine groep heeft contact gehad met de vrouw en de dochter van de man uit Loon op Zand. En van hen is nog niet zeker of zij zijn besmet. Als uit de eerste test blijkt dat zij het virus niet hebben, worden zij de komende twee weken uit voorzorg opnieuw getest."

Goed voorbereid

Pleunis benadrukt dat het ziekenhuis zich de afgelopen tijd goed heeft voorbereid op de eventuele komst van coronapatiënten. Ook geeft hij aan dat het in isolatie verplegen van patiënten gesneden koek is: "Gemiddeld hebben we dagelijks zo'n dertig mensen die in een isolatiekamer liggen."

En ervaring met wijdverspreide virussen is er ook: "We hoeven niet eens zover terug te gaan in de tijd, naar de Mexicaanse griep. En eerder was er natuurlijk SARS. Dat was ook groot." Toch is de huidige situatie zelfs voor de meest door de wol geverfde medische personeelsleden wel een klein beetje 'bijzonder': "Er is geen medicijn tegen het coronavirus en ook geen vaccin. En er is nog weinig over bekend."

Coronavirus centraal in kerk Loon op Zand

Het virus houdt de wereld in zijn greep en dat is in Brabant niet anders. Monddoekjes én desinfecterende handgel zijn ongekend gewild. Ook had de GGD daags na het bekend worden van de eerste besmetting in Nederland, de handen vol aan het beantwoorden van honderden verontruste telefoontjes.

Lege schappen bij het Kruidvat (foto: Dave van Hattem).

Tijdens de zondagsdienst in de Sint Jans Onthoofding-kerk in Loon op Zand werd uitgebreid stilgestaan bij het virus dat in het dorp inmiddels drie mensen ziek maakte. Voor hen werd gebeden.

