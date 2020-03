Omstreden expositie nazikunst groot succes, maar buitenland durft het niet aan

Meer dan 120.000 bezoekers zijn in Design Museum Den Bosch geweest om de omstreden voorstelling 'Design van het Derde Rijk' te bezoeken. Dat zijn drie keer zoveel bezoekers als eerdere exposities, dus was het een groot succes. Musea in de Verenigde Staten en Duitsland hadden interesse, maar toch zal de voorstelling daar niet te zien zijn.

"We hebben verkennende gesprekken gevoerd met musea in Amerika en Duitsland, maar concrete plannen zijn daar niet uit voortgekomen", vertelt museumdirecteur Timo de Rijk aan de Volkskrant. "Wel heeft de tentoonstelling in Duitsland geleid tot ideeën om de beeldende kunst van het nationaalsocialisme te laten zien."

Veel commentaar

Voor de komst van de tentoonstelling was er veel commentaar op. Zo werd er vooraf tegen gedemonstreerd door antifascisten. Zij vinden dat nazipropaganda niet thuis hoort in een museum. Ook op de openingsdag werd er gedemonstreerd.

Vanwege de ophef heeft het Design Museum Den Bosch flink geïnvesteerd in beveiliging. Achteraf gezien had het wel een tandje minder gemogen, maar De Rijk is blij dat hij het zekere voor het onzekere heeft genomen.

Uit de kosten gekomen

Het kleine museum kon de toestroom van bezoekers maar net aan. Voor deze expositie is veel meer geïnvesteerd dan normaal maar door de vele bezoekers is het museum wel uit de kosten gekomen.

In eerste instantie was de voorstelling van 8 september tot en met 19 januari te zien. Vanwege het succes van de voorstelling is deze met zes weken verlengd tot en met zondag 1 maart.

