'Paar seconden geen bereik kan dodelijk zijn', bond reageert op problemen van agent met C2000

"Een paar seconden op straat geen bereik kan voor een politieman dodelijk zijn. Zo simpel is het", zegt Maarten Brink. Hij loopt zelf morgen weer op straat als agent en voelt zich, na het incident samen met zijn collega's niet veilig met de haperende apparatuur. "We hebben de minister er al meerdere malen voor gewaarschuwd: 'Pas op dit is niet betrouwbaar' en nu is er in Tilburg een collega gewond geraakt".

De agent liep rond halfvier samen met een collega op de Noordhoekring, toen hij zag dat een man een vrouw naar de bosjes trok en mishandelde. Een agent ging achter hem aan en sprak hem aan. Vanuit het niets sloeg de man de agent meteen met gebalde vuist vol in het gezicht. Daarop volgde volgens de agent 'een geweldsexplosie'. De agent slaagde erin meerdere klappen op zijn hoofd en lichaam af te weren. Uiteindelijk kon hij met zijn collega de verdachte aanhouden, die zich hevig verzette. Hierbij moest hij wel geweld en pepperspray gebruiken.

Rode knop

De agent meldt dat zijn noodknop tot twee keer toe niet werkte en dat hij ook meerdere keren niet kon zenden met zijn portofoon. Dit lijkt te maken te hebben met het communicatiesysteem C2000, dat alle hulpdiensten gebruiken om onderling te communiceren.

"De portofoon heeft een rode knop en als collega's daarop drukken dan moeten alle alarmbellen op de centrale gaan rinkelen, maar vannacht gebeurde er dus niks en dat is heel ernstig. Zo kunnen we niet verder en er is geen back-upsysteem", vertelt Maarten.