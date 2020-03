Coronapatiënten waren niet besmettelijk tijdens carnaval in Tilburg, mogelijk wel daar opgelopen

Twee coronapatiƫnten die carnaval vierden in Tilburg, waren op dat moment niet besmettelijk. Wel bestaat er een kans dat zij het virus opliepen in het feestgedruis. Dat meldt het RIVM. Vaststaat dat de twee geen contact hebben gehad met de man uit Loon op Zand, die afgelopen woensdag met het virus in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis belandde.

Tijdens een persconferentie van het RIVM, die zondagmiddag in Bilthoven werd gehouden, werd duidelijk dat in totaal nu bij vijf Brabanders het coronavirus is vastgesteld. Drie gevallen waren al bekend: een man uit Loon op Zand en zijn vrouw en dochter.

Inmiddels is duidelijk dat ook een vrouw uit de gemeente Altena het virus heeft. Zij is ernstig ziek en ligt in het ziekenhuis in Rotterdam. Daarnaast is een vrouw uit Tilburg besmet. Zij verblijft thuis in isolatie.

Wat zijn de mogelijkheden

Van de Tilburgse vrouw is bekend dat ze carnaval vierde in haar stad. Datzelfde geldt voor een man uit het Drentse Coevorden, bij wie het virus nu is aangetoond. De GGD zegt dat de twee geen contact hebben gehad met de eerste Brabantse coronapatiënt, de man uit Loon op Zand. Ze zouden in andere kroegen zijn geweest. Ze kunnen het virus dus niet van hem hebben gekregen. Eerder gaf de GGD ook al aan dat hij op dat moment nog niet besmettelijk was.

Dit kan twee dingen betekenen.

Mogelijkheid 1: De twee nieuwe patiënten hebben het niet tijdens carnaval opgelopen. Bijvoorbeeld omdat zij in contact zijn geweest met iemand die het virus heeft meegebracht uit bijvoorbeeld Noord-Italië.

De twee nieuwe patiënten hebben het niet tijdens carnaval opgelopen. Bijvoorbeeld omdat zij in contact zijn geweest met iemand die het virus heeft meegebracht uit bijvoorbeeld Noord-Italië. Mogelijkheid 2: De twee nieuwe patiënten, of één van hen, liepen het wel op tijdens carnaval. Zij kregen het zeker niet van de man uit Loon op Zand. Dat zou betekenen dat er met carnaval iemand anders in Tilburg rondliep die het virus verspreidde.

Contactonderzoek

De GGD doet standaard onderzoek naar iedereen die contact heeft gehad met mensen die besmet zijn met het virus. Hoeveel mensen naar aanleiding van de nieuwe besmettingen worden onderzocht, is nog niet duidelijk.

