Scholen in Nieuwendijk en omgeving nemen maatregelen tegen coronavirus

Het scholenbestuur waar basisschool De Regenboog in Nieuwendijk onder valt, neemt maatregelen tegen het coronavirus. Dit gebeurde nadat zondag bekend werd dat een 49-jarige vrouw uit dat dorp besmet was met het virus. Zij ligt nu in het Erasmus MC in Rotterdam.

Voor de carnavalsvakantie gaven de meeste leerkrachten de kinderen uit hun groep ’s ochtends nog een hand, voor ze de klas in kwamen. "Nu doen we dat niet meer", zegt Ton Lenting, werkzaam bij protestants christelijk schoolbestuur De Stroming. Ook moeten ouders die recent een risicogebied hebben bezocht, zoals Noord-Italië, dit melden bij de directie.

"We proberen er natuurlijk nog meer op te hameren dat als kinderen hoesten of niezen, dat ze dat in hun elleboog doen", zegt Lenting. "Dat is net als regelmatig handen wassen niks nieuws, maar wordt nu wel vaker benoemd."

De maatregelen gelden voor alle elf scholen van De Stroming en dus niet alleen voor de school uit Nieuwendijk. "Het is in deze regio toch heel erg ons kent ons", zegt Lenting. "Daarom lijkt het ons beter om wat regels op te stellen voor alle scholen onder ons bestuur.’’

Een leerkracht is door het bestuur verzocht een week thuis te blijven. Zij heeft contact gehad met de vrouw die nu ernstig ziek in het Erasmus MC in Rotterdam ligt. "Het is puur uit voorzorg", vertelt Lenting. "Deze collega werkt ook op meerdere basisscholen tegelijk. Daarom leek het ons al helemaal verstandig als ze een weekje thuis blijft."

Op 21 februari meldde de vrouw uit gemeente Altena zich met luchtwegklachten bij het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Daar heeft zij een week gelegen voor zij werd overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam. Daar werd bij de vrouw het coronavirus vastgesteld.