Basisschool waar coronapatiënte werkt, begint de week met handvol afmeldingen

De carnavalsvakantie is voorbij en de scholen openen weer hun deuren. Op basisschool De Blokkendoos in Loon op Zand begint die eerste dag net wat anders dan normaal. Hier werkte namelijk een van de besmette familieleden van de 56-jarige man uit Loon op Zand, die donderdag bekend werd als eerste Nederlandse coronapatiënt. Zijn dochter en vrouw bleken later ook besmet.

Er waren maandagochtend slechts 'een handvol afmeldingen’, volgens schooldirecteur Nick de Lange. Daarbij ging het met name om kinderen die veel hoestten en grieperig waren of die in de vakantie naar Italië waren geweest. Er zijn volgens de directeur nog geen ouders die hun kinderen zonder directe aanleiding thuishouden.

Nadat ouders hun kinderen om half negen naar de klas hadden gebracht, was er gelegenheid om vragen te stellen. Om die te beantwoorden waren er mensen van de GGD, de gemeente en het schoolbestuur aanwezig. "Er waren een tiental ouders met bezorgde vragen", vertelt de directeur. "Die wilden bijvoorbeeld weten wat ze moesten doen als ze recent nog contact hadden gehad met een van de besmette patiënten."

De leerlingen mochten tijdens kringgesprekken vragen stellen aan hun leerkracht. "We willen hen niet opzadelen met grotemensenproblemen''', zegt de directeur. De directie ziet dan ook dat het dagelijkse schoolleven zo normaal mogelijk verloopt. "Er is bij ouders of kinderen nog geen sprake van extreme bezorgdheid of angst voor het virus."

