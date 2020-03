Overdreven coronavrees of 'wazig gedrag'? Verschillende lezingen over man die niet in vliegtuig mag

Hoe kwam het dat Willem Ouwerkerk maandagmiddag niet aan boord mocht stappen van het vliegtuig naar Porto? Volgens de man zelf ontstond er coronavrees toen hij vertelde dat hij net in de gemeente Altena was geweest. Een vrouw uit die gemeente is ernstig ziek door het coronavirus. Maar mede-passagiers vertellen een heel ander verhaal. "Hij zat ineengedoken met een sjaal voor zijn mond en zei dat hij ziek was. Misschien was het een schreeuw om aandacht, maar sommige dingen zeg je niet op een vliegveld."

Roy Collin uit Enschede zat samen met zijn vrouw Hanny te wachten totdat ze het vliegtuig van Ryanair in konden voor een korte vakantie in het Portugese Porto. "Aan de tafel naast ons, daar waar oplaadpunten zijn voor je mobiel, zat een man alleen. Hij zat ineengedoken en had een rode sjaal voor zijn mond", vertelt Collin.

'Ik ben ziek, kom niet in mijn buurt'

"Toen een jongen naar de tafel liep om zijn mobiel op te laden, zei de man: "Kom niet in mijn buurt, ik ben ziek. Ik kom net uit Altena." We keken elkaar aan en zeiden: wat doen je dan hier? We vonden dat hij echt wazig aan het doen was. Ook een moeder en dochter die bij ons aan tafel zaten, hadden het gehoord en waren er niet gerust op."

Toen het echtpaar bij het boarden hun paspoort liet zien, vertelde ze de medewerkster van Ryanair wat er was gebeurd. "Misschien was hij echt ziek, misschien was het een schreeuw om aandacht. Maar bepaalde dingen zeg je gewoon niet op een vliegveld. Je roept ook niet dat je een bom bij je hebt. Met het coronavirus is dat precies hetzelfde."

De medewerkster van Ryanair pakte meteen de portofoon om de situatie te melden. Willem Ouwerkerk werd daarna door leden van de Koninklijke Marechaussee naar de uitgang van het vliegveld gebracht.

Gezondheidsverklaring

Zelf vertelde Ouwerkerk maandagavond aan Omroep Brabant dat hij zich kiplekker voelt en niet begreep waarom hij niet mee mocht naar Porto. "Onbehoorlijk en niet netjes", zo omschreef hij de gang van zaken. Volgens Eindhoven Airport moet hij eerst een doktersverklaring kunnen overhandigen waarop staat dat hij gezond is, voordat hij naar alsnog naar Portugal kan vliegen.

Volgens Collin heeft het personeel van Ryanair goed gehandeld. "Die man gedroeg zich gewoon verdacht. Laat hem eerst maar eens aantonen dat hij gezond is."

Het echtpaar is inmiddels zonder problemen in Porto gearriveerd. De twee maken zich niet druk om het coronavirus. "Natuurlijk moet je voorzichtig zijn. Maar als je het krijgt, dan krijg je het toch."

