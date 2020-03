Willem hoopt donderdag naar Portugal te vliegen nu hij kan bewijzen dat hij geen coronavirus heeft

Vanuit zijn Portugese woonplaats Casal de Merio was Willem overgekomen naar de gemeente Altena. Een oud-collega van de gemeente ging na 42 dienstjaren met pensioen en Wilem kwam afscheid nemen. De terugreis zou een formaliteit zijn, maar het liep dus anders af.

Ouwerkerk komt nu beslagen ten ijs. Hij heeft een doktersverklaring waarin staat dat hij niet ziek is. Zijn vlucht heeft hij nu geboekt bij Transavia in plaats van Ryanair.

'Dat pik ik niet'

Maandagmiddag werd hij Eindhoven Airport uitgezet en Willem vindt dat de luchtvaartmaatschappij dat niet kan maken. "Opeens stond ik in de stromende regen. Dat pik niet van Ryanair. Ik wil er een zaak van maken. Het is mij echter niet om de schadevergoeding te doen."

Graag had de man gezien dat Ryanair iets voor hem had geregeld. "Een andere vlucht of een tijdelijk verblijf of zo. Maar niet dit."

'Niets tegen mij gezegd'

Op het verhaal van Willem kwam heel wat commentaar. Medepassagiers vertelden aan Omroep Brabant dat de vork iets anders in de steel zat. "Hij zat ineengedoken met een sjaal voor zijn mond en zei dat hij ziek was. Misschien was het een schreeuw om aandacht, maar sommige dingen zeg je niet op een vliegveld", aldus een van de passagiers.

Ouwerkerk herkent zich niet in het commentaar. "Vrienden van mij hebben het naar mij opgestuurd en ik heb het inderdaad gelezen. Ik heb inderdaad met een sjaal voor mijn mond gezeten toen ik moest hoesten. Maar de rest klopt niet. Misschien vonden ze dat ernstig. Maar tegen mij hebben ze verder niets gezegd."

