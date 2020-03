Arts-assistent afdeling oncologie Jeroen Bosch Ziekenhuis loopt coronavirus op bij hulp patiënt

Opnieuw is bij een medewerker van een ziekenhuis in Brabant het coronavirus geconstateerd. Het gaat ditmaal om een arts-assistent van de afdeling oncologie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in zijn woonplaats Den Bosch, zo meldt het ziekenhuis.

Woensdagavond werd al bekend dat een medewerkster van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven aan COVID 19 lijdt. Dit is de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Brabant telt nu twintig coronapatiënten.

Milde luchtwegklachten

De arts-assistent van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is besmet geraakt door een man uit het Gelderse Kerkwijk. Hij had deze patiënt met het coronavirus vorige week vrijdag opgenomen op de afdeling Spoedeisende Hulp. Afgelopen dinsdag kreeg de medewerker van het ziekenhuis milde luchtwegklachten. Toen bleek dat hij contact heeft gehad met de inwoner van Kerkwijk, is hij getest. Woensdag werd het virus definitief bij hem vastgesteld.

De arts-assistent is meteen naar huis gegaan en de GGD Hart voor Brabant zorgt ervoor dat hij thuis geïsoleerd kan verblijven. De patiënten die dinsdag door de besmette arts-assistent zijn gezien, zijn geïsoleerd en worden gemonitord op de ontwikkeling van koorts en luchtwegklachten, zo meldt het JBZ. Het gaat in totaal om acht patiënten van de afdeling oncologie.

Extra maatregelen

De medewerkers met wie deze arts-assistent contact heeft gehad, worden gevraagd zelf hun gezondheid te monitoren.

De arts-assistent en zijn privécontacten worden door de GGD Hart voor Brabant benaderd. Mochten zij klachten krijgen die passen bij het coronavirus, dan worden ook zij in thuisisolatie geplaatst en getest.verdenking op corona. Het is nog onduidelijk of de vrouw het virus daadwerkelijk heeft.

