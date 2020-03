Twee leerlingen Stedelijk Gymnasium Breda moeten thuisblijven, vader heeft coronavirus

Twee leerlingen van het Stedelijk Gymnasium in Breda moeten thuisblijven, omdat hun vader positief getest is op het coronavirus. Dat meldt de school donderdag. De kinderen hebben geen ziekteverschijnselen.

De vader was op vakantie geweest in een risicoland. "Het gaat om een voorzorgsmaatregel. We willen geen enkel risico nemen. De kinderen staan natuurlijk in nauw contact met hun vader", vertelt rector Pieter Breuer.

Geen besmettingsgevaar

"De kinderen zijn niet besmettelijk geweest. Ze hebben het virus niet kunnen overdragen op andere leerlingen of docenten. Er is geen reden tot paniek", vervolgt Breuer. Ook de vader is niet recentelijk op school geweest.

De lessen op het Stedelijk Gymnasium gaan gewoon door. In welk land de vader precies op vakantie was, is niet bekendgemaakt.

