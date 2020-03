Rico Verhoeven wil een gezonde versie van fast food voor iedereen: 'Bizar lekker!'

Wil je een keer een hapje eten met wereldkampioen kickboksen Rico Verhoeven? Dat kan in Mood Streetfood dat deze vrijdag wordt geopend aan de Nieuwe Emmasingel in Eindhoven. Dit is het zesde restaurant van de Eindhovense topchef Eveline Wu in deze stad, die voor deze gelegenheid samenwerkt met wereldkampioen kickboksen Rico Verhoeven. Hij dacht mee over de menukaart.

"Het idee kwam van Eveline", vertelt Rico. "We hebben samen de passie om gezond eten toegankelijk te maken voor iedereen. Dat hebben we uitgesproken naar elkaar en we waren zo enthousiast dat we besloten hier echt iets mee te doen. Nu zijn we een aantal maanden verder en nu vindt de opening plaats. Te gek."

Gasten kunnen bij Mood Streetfood genieten van fast casual eten. "Een soort van gezonde versie van fast food", legt hij uit. "Met een vleugje Asian fusion: gerechten die geïnspireerd zijn op de Aziatische keuken, echt te gek!"

Inspraak op de kaart

Het is niet te vergelijken met het reguliere eten dat je voorgeschoteld krijgt bij een Chinees restaurant, benadrukt de kickbokser uit Halsteren. "Zeker niet. Het is heel gezond eten en we gaan ons ook heel erg richten op de thuismarkt. Want je kan niet alleen in dit restaurant komen eten, maar het eten ook afhalen of thuis laten bezorgen. We hebben vitrines. Mensen kunnen gewoon binnenlopen en de lekkere rijstgerechten of salades met kip of beef en zelfs vegan bekijken. We hebben het allemaal. Die kunnen ze pakken en mee naar hun werk nemen of lekker mee naar huis nemen."

Verhoeven had zelf inspraak op de kaart die is samengesteld. "Die is echt geweldig, alles is bizar lekker."

'Gezond eten toegankelijk maken'

Wie in het restaurant zelf gaat eten, maakt kans om samen met Verhoeven aan tafel te zitten. "Dan gaan we lekker met zijn alleen eten en dan kunnen zij vragen stellen en maken we het gezellig. Het is een soort eat and greet."

Kans maken op een etentje met Verhoeven kost niets extra's. "Dat is de kracht van dit concept", benadrukt de wereldkampioen kickboksen. "We willen gezond eten toegankelijk maken, dat je voor tien of twaalf euro een heel goede maaltijd op je bord hebt liggen."

