Ziekenhuizen stellen operaties uit vanwege coronavirus, bezoekregelingen worden aangescherpt

Nu het coronavirus in Brabant verder om zich heen grijpt, nemen steeds meer ziekenhuizen in de provincie maatregelen om besmettingen tegen te gaan. Het Amphia Ziekenhuis in Breda maakte vrijdagavond bekend om niet spoedeisende operaties uit te stellen. Ook mogen patiënten nog maar één bezoeker per dag ontvangen.

Hoeveel operaties in het Amphia Ziekenhuis worden uitgesteld, is niet duidelijk. Naast de locatie in Breda heeft het ziekenhuis ook een vestiging in Oosterhout. De patiënten worden door het ziekenhuis ingelicht.

Minder bezoekers

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden zo min mogelijk mensen toegelaten in het Amphia Ziekenhuis. Patiënten mogen maximaal één bezoeker per dag toelaten op hun kamer. In ziekenhuis Bernhoven in Uden zijn twintig operaties afgezegd die maandag en dinsdag zouden plaatsvinden.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch cancelde alle operaties vrijdag om genoeg kamers te hebben voor de isolatie van patiënten met het coronavirus of voor mensen die symptomen van besmetting vertonen. Of ook komende dagen operaties worden afgezegd, heeft het ziekenhuis nog niet gemeld.

Geen handen schudden

De andere Brabantse ziekenhuizen zeggen voor zover nu bekend nog geen operaties af. Het Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom en Roosendaal, het Elkerliek in Helmond en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg melden op hun website wel dat het verboden is om handen te schudden.

Het Catharina Ziekenhuis (Eindhoven) en Maxima Medisch Centrum (Eindhoven en Veldhoven) laten weten dat de patiëntenzorg op dit moment normaal verloopt.

Steekproef onder personeel

Zaterdag wordt gestart met een steekproef onder medewerkers van Brabantse ziekenhuizen om de verspreiding van het coronavirus in Brabant in kaart te brengen. De proeven focussen zich op ziekenhuismedewerkers die klachten hebben.

