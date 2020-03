Evenementen gaan ondanks ontwikkelingen rond coronavirus vooralsnog door

De Brabanthallen in Den Bosch. (foto: ANP)

Evenementen in Brabant gaan ondanks de ontwikkelingen rondom het coronavirus vooralsnog gewoon door, zegt de veiligheidsregio. Ook het RIVM ziet op dit moment geen reden om evenementen te vermijden of af te gelasten. Wel kwam vrijdagavond het advies om thuis te blijven als je milde gezondheidsklachten hebt.

Het grootste evenement dat dit weekend op de de agenda staat, is de MXGP motocross in Valkenswaard. Er staan zaterdag en zondag 30.000 fans langs het Eurocircuit.

"We zien geen enkele reden om het te annuleren", reageert organisator Maarten Roos. "We gaan er vanuit dat bezoekers door het nieuws niet thuis zullen blijven. We volgen de adviezen en maatregelen die het RIVM voorschrijft."

Brabanthallen

Volgens Linda Engels van Libéma zorgen de ontwikkelingen ook niet voor problemen bij evenementen in de Brabanthallen in Den Bosch. “We bekijken de situatie van dag tot dag. Momenteel is er nog geen aanleiding om evenementen af te gelasten”.

Libéma volgt het advies van het RIVM en vraagt medewerkers die ziek zijn of verkouden niet naar het werk te komen. Het bedrijf heeft verschillende dierentuinen in Brabant en is ook eigenaar van de Brabanthallen.

Optocht gaat door

De gemeente Someren laat weten dat de optocht in het dorp zaterdag vooralsnog gewoon doorgaat. De stoet werd met carnaval vanwege de harde wind afgelast. “Er is nu geen reden om de optocht niet door te laten gaan”, aldus woordvoerder Franneke van der Wissel van de gemeente.

