Kickbokskampioen Rico Verhoeven floreert als gastheer in zijn eerste restaurant

Zij is een topkok en eigenaar van verschillende restaurants in Eindhoven en Rotterdam. Hij is wereldkampioen kickboksen. Samen runnen ze sinds deze week restaurant Mood Streetfood in Eindhoven, waar 'gezond fastfood' wordt geserveerd. "We hebben allebei een passie voor lekker en gezond eten, maar in het restaurant is Eveline (Wu) de kok en ik ben er voor het entertainment", zegt Rico Verhoeven. "Mij zul je niet snel in de keuken tegenkomen."

"Maar ik heb gisteren mijn eerste sushirol gemaakt, dus wie weet", voegt hij daar lachend aan toe. En hoewel kickboksen altijd op de eerste plaats heeft gestaan, bekent hij dat hij er 'stiekem' ook van droomde om iets te doen met eten. "Toen Eveline en ik elkaar voor het eerst ontmoetten zei ik dat ik het heel tof zou vinden om gezond eten toegankelijk te maken voor iedereen. Daar reageerde zij heel enthousiast op, want ze wilde hetzelfde."

De filosofie van gezond eten

Ongedwongen loopt de kickbokser van tafel naar tafel, gaat door de knieën om een praatje te maken met kinderen, poseert geduldig voor een foto met een fan en luistert aandachtig als gasten met hem in gesprek gaan. "We hebben het vooral over de filosofie van het eten dat hier geserveerd wordt", zeggen twee bezoeksters. "En we zijn het met elkaar eens dat gezond eten ook heel lekker kan zijn."

De menukaart is 'honderd procent Rico' verzekert de kickbokser. "Het gerecht 'Chicken Rico' bijvoorbeeld is heel simpel: rijst met kip en broccoli, maar op de Eveline-manier superlekker gemaakt."

"Veel mensen trekken een vies gezicht als je begint over gezond eten", zegt Verhoeven. "Maar lekker en gezond gaan heel goed samen." Eveline Wu prijst als voorbeeld het gerecht 'Buddha bowl' aan. "Supergezond. Met veel groenten, quinoa, kikkererwten en noten. Die moet je geprobeerd hebben."

Nog nooit een wedstrijd gezien

Van al haar restaurants is Mood Streetfood het meest toegankelijk. "Hier kom je als je snel iets wil eten of mee naar huis wil nemen." Over de samenwerking met Rico is ze heel enthousiast. Maar tot haar spijt zag ze de kickbokser alleen in actie bij wedstrijden die op televisie werden uitgezonden. "Maar bij de eerstvolgende wedstrijd zit ik vooraan, dat hebben we nu al afgesproken."

