Veel leraren van basisscholen blijven thuis, tientallen meldingen van lesuitval in heel Brabant

Het RIVM-advies aan Brabanders met lichte verkoudheidsklachten om thuis te blijven, raakt vele basisscholen. Een daarvan is basisschool De Bloktempel in Son. Leerkrachten geven gehoor aan de oproep, waardoor zeven van de achttien klaslokalen maandag leeg blijven. Ook elders in de provincie krijgen scholen scholen te maken met lesuitval.

Dat blijkt uit een rondgang langs diverse scholen(koepels) en e-mails die door ouders met basisschoolkinderen zijn opgestuurd.

Directeur Kelly Hulshoff-Bensen van De Bloktempel noemt de maatregel om kinderen van zeven groepen niet naar school te laten komen 'ingrijpend'. "We kunnen helaas niet anders. Verscheidene docenten waren vorige week al ziek. Maar nu het RIVM de richtlijn meegeeft om al met lichte ziekteverschijnselen niet naar het werk te gaan, hebben in totaal twaalf collega's zich ziek gemeld." Enkele zieken kon de basisschool opvangen door invalkrachten in te zetten, 'maar twaalf is gewoon te veel'.

Hulshoff-Bensen spreekt van een 'logisch verhaal met extreme gevolgen'. "Het advies van het RIVM wordt 'gewoon' opgevolgd. We rekenen daarom op begrip van ouders, ondanks dat we hen met een probleem opzadelen. Als school zijn we verantwoordelijk voor de gezondheid van alle 460 kinderen die hier rondlopen."

Thuis blijven bij lichte klachten

Zelfs als leerkrachten niet echt ziek zijn, maar wel verkouden zijn of hoesten, wordt hen afgeraden naar school te komen. Dit om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Ook elders in de provincie volgen leerkrachten het advies van het RIVM op. Zo meldt de Tilburgse onderwijsinstelling Xpect Primair zondagavond dat tussen de 140 en 150 leerkrachten niet naar aangesloten scholen komen. Dat betekent niet dat evenzoveel klassen leeg blijven. "Met veel kunst- en vliegwerk proberen we lessen gewoon door te laten gaan", zegt woordvoerder Tanja Westeneng. "Zo spreken we de invalpoule aan en voegen we klassen samen. In enkele gevallen verschijnen zelfs basisschooldirecteuren voor klas."

Door creatief om te springen met de situatie hoeven scholieren van 'slechts' 31 groepen thuis te blijven. Dat raakt volgens Westeneng ongeveer tien procent van de 7800 leerlingen.

Oplossing

Bij Scholenkoepel SAAM, vooral gevestigd in de regio Oss, blijven twintig klassen van de 27 aangesloten basisscholen verstoken van leerkrachten. "Ouders zijn daarover geïnformeerd en zullen zelf een oplossing voor hun kinderen moeten bedenken", zegt bestuurder Edith van Montfort.

Andere basisscholen die noodgedwongen minder les geven, zijn onder meer :

De Vuurvlinder in Eindhoven (6 van de 20 groepen)

't Schrijverke in Goirle (6 van de 24 groepen)

De Singel in Roosendaal (3 groepen)

Filios Scholengroep in Geffen (7 van de 143 groepen)

Molenven in Vught (groepen 3 en 4)

De Sterrenkijker in Oss ('Twee klassen open, de andere leerkrachten allemaal ziek thuis')

De Peelparel in Helenaveen ('Er is maar 1 leerkracht die kan werken')

Besoijen in Waalwijk ('Heeft 8 klassen die niet gedraaid kunnen worden')

Starrebos Hilvarenbeek (Vijf klassen blijven thuis)

Hartevelden in Tilburg (twee groepen)

D'n Hazennest in Tilburg (drie groepen)

Basisschool Christoffel in Tilburg (zeven groepen)

De Bolster in Gilze (zeven groepen)

Eerste Rith in Breda (verschillende groepen)

Starrebos in Hilvarenbeek (verschillende groepen)

Dr Landmanschool in Helvoirt (4 groepen)

De Singel Praktijkonderwijs - (hele school dicht)

De Beemd in Schijndel (vijf groepen)

Rungraaf Eindhoven (meerdere groepen)

PWA college Veldhoven

Basisschool de Leydraad in Cromvoirt (twee groepen)

Bolster in Gilze (zeven groepen)

Ook leerlingen blijven thuis

Het RIVM-advies geldt niet alleen voor leerkrachten, benadrukken onderwijsinstellingen. Zij vragen ook ouders kinderen thuis te houden als ze met verkoudheidsklachten kampen. "Wij gaan ervan uit dat ouders hun verantwoordelijkheid nemen", zegt Van Montfort van SAAM. "Mensen weten sinds de verergerde situatie in Noord-Italië en de uitgebreide adviezen van het RIVM wel dat we dit serieus moeten nemen."

Brabant herbergt negentig van de 264 Nederlandse coronabesmettingen. In deze provincie is in een flink aantal gevallen onduidelijk hoe zij de ziekte hebben opgelopen.

