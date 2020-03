Huisartsenpraktijk Beumer maandag open: echtpaar heeft coronavirus níet opgelopen

Gezondheidscentrum de Tambourije aan de Tamboer in Best waar dokter Beumer praktijk heeft.

Huisartsenpraktijk Beumer in Best gaat maandag open. Zowel dokter Rob Beumer als zijn vrouw is niet besmet met het coronavirus. Beiden hebben vakantie gevierd in Noord-Italië en waren na thuiskomst uit voorzorg niet meer in hun praktijk geweest.

Beumer is als huisarts verbonden aan De Tambourije, het Gezondheidscentrum Best. Zijn vrouw is er praktijkondersteuner. Afgelopen donderdag zijn ze getest door de GGD Brabant-Zuidoost en die is negatief uitgevallen. Patiënten kunnen dus vanaf maandagmorgenweer bellen voor een afspraak met het echtpaar Beumer.

Andere huisarts wel besmet

Een andere huisarts in Best, Marloes Cucciollillo, nam vorige week de draad evenmin op nadat zij uit Italië was teruggekeerd van vakantie. Zij had verkoudheidsklachten en bleek het virus daadwerkelijk te hebben opgelopen. Na overleg met haar collega-huisarts Remon Hendriksen en de GGD werd besloten dat ze voorlopig geen patiënten meer mag zien. Ze is ook niet meer in haar praktijk aan De Ronde geweest.

Hendriksen sprak van een unieke situatie. Nooit eerder waren beide huisartsen in Best niet te bezoeken en dat, terwijl de praktijken het al zo druk hebben. Hij benadrukte eerder wel dat hun patiënten niet bang hoeven te zijn dat ze besmet konden raken. Best telt overigens in totaal dertien praktijken.

