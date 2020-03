Nieuwe cijfers RIVM: aantal coronapatiënten in Brabant stijgt naar 134 [KAARTJE]

Het aantal coronapatiënten in Brabant is gestegen naar 134. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maandagmiddag. In heel Nederland zijn nu 321 patiënten. Er zijn geen meldingen van nieuwe sterfgevallen.

De grootste uitschieter in de nieuwe cijfers is Tilburg, met 27 patiënten. Dat zijn er vijftien meer dan een dag eerder. Geen enkele andere stad in Nederland heeft zoveel besmettingen. Het is onduidelijk of hierin de uitslag van de steekproef onder ziekenhuispersoneel is meegenomen.

In Breda zijn 19 patiënten gemeld, drie meer dan een dag eerder. Het is daarmee de tweede Brabantse stad met de meeste besmettingen.

Zondag stond de teller nog op 90 Brabantse besmettingen, landelijk gezien was dat 264. Ook bleek die dag dat een 86-jarige man uit Uden aan het coronavirus is overleden.

Thuisblijven

Sinds vrijdagavond geldt het advies aan Brabanders om thuis te blijven bij milde gezondheidsklachten. Daarom is het RIVM begonnen met een steekproef onder ziekenhuismedewerkers in onze provincie. De uitkomsten van dit onderzoek zijn nog niet bekend.

Op onderstaande kaart vind je geregistreerde besmettingen van het nieuwe coronavirus in Nederland. De gegevens worden één keer per dag bijgewerkt en zijn afkomstig van het RIVM.

