Dodelijk drugslab: politie onderschepte dramatisch chatberichtje van dochter Klaas Otto

‘De Man uit het Zuiden’. Zo noemde een medeverdachte deze Paul G. (35) uit Bergen op Zoom. Politie en OM denken dat hij de organisator was van dit ‘dodelijke’ drugslab. G. was vaker in de rechtszaal maar altijd als vrij man. Hij was jarenlang vaste bezoeker van het proces rond Klaas Otto: de vader van zijn vriendin. Nu zit ook Paul in de cel. Net als schoonvader Klaas. “Het is een persoonlijke vete naar mij, naar ons toe”, zei G. maandag tegen de rechters.

Dood in drugslab

In deze rechtszaak rond Paul is er veel nog vaag. Het openbaar ministerie (OM) heeft nog lang niet alles gedeeld met de buitenwereld. In het dossier komen zeker 17 verschillende namen voor. Onder hen ook de drie Oost-Brabantse mannen die drugs aan het maken waren en stikten, eind januari 2019.

De politie luisterde toen G. en zijn familie af. Ze hoorden Paul schelden op de politie. “Na de dood van de mannen in het lab in Hechtel-Eksel had G. veel stress”, zei een van de officieren van justitie maandag in de rechtszaal. Dat was niet het enige incident. De politie onderschepte ook nog een opvallend tekstbericht van de vriendin van Paul: de dochter van Klaas Otto. ‘Er zijn jongens dood door zijn toedoen’, schreef de vrouw in een chatgesprek aan de moeder van Paul.

Ontmoetingen in bos

De politie kwam uit in Bergen op Zoom bij hoofdverdachte G. omdat die contact had met de eigenaar van het drugslab, ene Harvey P. en ex-lid van motorclub No Surrender. “Paul G. speelt op de achtergrond een dwingende en sturende rol”, zei een van de officieren van justitie. Volgens het OM betaalde G. zijn werknemers en onderhield hij contacten. Zo zagen ze diverse en soms langdurige ontmoetingen van G. met medeverdachten in een bos bij Bergen op Zoom.

De politie werd nog eens bevestigd in het idee dat hij leidinggevende was, toen ze twee verdachten afluisterden. Die stonden op de binnenplaats van het politiebureau aan de Mijkenbroek in Breda met elkaar te kletsen. Ze spraken over ‘Paul’ die nog niet was opgepakt toen G. op 26 november vorig jaar werd gearresteerd.

'Clowns'

Paul G. Beriep zich tot nu toe op zijn zwijgrecht. Maar op de zitting van maandag was hij een paar keer aan het woord. Boos soms, over alle beschuldigingen van het OM. “Het zijn clowns, ze moeten in het circus gaan staan! “, snauwde hij richting beide officieren. “Ik ben geen bajesklant. Ik heb nooit lang vastgezeten.”

Volgens de politie zaten G. en zijn medeverdachten dik in de productie van synthetische drugs. Ze hadden een drugslab aan het Broxven in Esch en een opslagplaats in het Zeeuwse Rilland. Die stond vol met gebruikte ketels, voor xtc en speed. G. zou ook drugstransporten hebben georganiseerd naar Frankrijk, Oostenrijk en Tsjechië. Een van de medeverdachten werd in de herfst van 2018 gepakt in Frankrijk met 8 kilo xtc en daar ook veroordeeld.

Dure horloges

De politie denkt dat G. panden zocht in afgelegen gebieden, voor de vestiging van drugslabs. Hij zocht ook naar een winkelpand in de binnenstad van Bergen op Zoom. Maar zijn advocaat ziet dat toch anders. “Mijn cliënt handelt in horloges en het was zijn voornemen om een winkel te openen”, zei advocaat De Leon.

De politie legt die horlogehandel uit als witwassen. In de aanklacht worden vele tonnen genoemd. Al vanaf 2013 zou G. dure horloges kopen en verkopen. Een exclusief exemplaar kostte 163.000 euro.

'Kruimels'

En dan is er nog drugsbezit: 3 kilo hasj had G. bij zijn arrestatie. Dat is eigenlijk het enige wat de verdachte niet ontkent. ”Ik denk dat meneer G. daar wel nat voor zal gaan”, zei advocaat De Leon die het dossier vaag vindt. “Alle kruimels worden op een gegeven moment verzameld en dan zeggen ze ineens: hier heb je een brood.”



De advocaat vroeg voor zijn cliënt vrijlating uit voorarrest maar de rechtbank vindt dat er voldoende bezwaren zijn en besliste dat hij in de cel blijft. In juni is er nieuwe tussentijdse zitting. Mogelijk is het proces zelf in november.