LIVEBLOG CORONAVIRUS: Indoor Brabant gaat verder zonder publiek, topdrukte bij supermarkten

Nieuwe maatregelen in Brabant: streep door grote evenementen (onder meer geen eredivisieduels dit weekend), veiligheidsregio's roepen Brabanders op sociale contacten de komende week te beperken. Scholen wordt gevraagd leerlingen zoveel mogelijk op te vangen. Vrijwilligers zouden hierbij een rol kunnen spelen.

Amateursportwedstrijden van onder meer voetbal, hockey en korfbal zijn voor komend weekend afgelast. Ook steeds meer andere sportverenigingen lasten activiteiten af. Het gaat in vrijwel alle gevallen om wedstrijden waar Brabantse clubs bij betrokken zijn.

In Brabant zijn 157 mensen positief getest op het coronavirus. Landelijk zijn dat er 382. In totaal zijn nu vier mensen overleden.

4 procent van de geteste ziekenhuismedewerkers in Brabant heeft het coronavirus. Alleen medewerkers met gezondheidsklachten zijn getest.

Indoor Brabant in de Brabanthallen in Den Bosch gaat door, maar vindt plaats zonder publiek. De organisatie heeft dat woensdag besloten na overleg. Er was veel verontwaardiging dat de organisatie aanvankelijk besloot het evenement toch door te laten gaan.

Alle voorstellingen in Theater De Lievekamp in Oss zijn tot en met maandag 16 maart afgelast. De voorstellingen worden op een later moment ingehaald.

Burgemeester Van Soest van Boxmeer doet aan organisatoren van evenementen in zijn gemeente het dringende advies de tot en met maandag 16 maart geplande activiteiten te annuleren.

Het Philips Museum in Eindhoven sluit zich ook aan bij het maatregelenpakket van de Brabantse veiligheidsregio's. Het museum gaat tot en met 16 maart dicht.

Ook het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV) meldt dat alle wedstrijden waar Brabantse clubs bij betrokken zijn voor komend weekend zijn afgelast. Het gaat om zo'n vierhonderd wedstrijden.

De KNVB meldt dat alle voetbalwedstrijden van Brabantse verenigingen voor komend weekend zijn afgelast. Het gaat om de thuis- en uitwedstrijden van alle Brabantse veld- en zaalvoetbalverenigingen.

Brabantse supermarkten hebben het ontzettend druk. Dat zegt Marc Jansen, directeur van branche-organisatie CBL, tegen de NOS. Er worden vijftig procent meer gedroogde bonen en rijst verkocht dan normaal. "Het is kerstdrukte in de lente. We redden het, maar het is alle hens aan dek. We hebben dit niet eerder in Nederlandse supermarkten gezien." Van hamsteren is geen sprake zegt Jansen: "Hamsteren is wat je ziet in Italië; lege schappen en rijen voor de winkels. Dat is hier absoluut niet aan de orde."

Door het nieuwe pakket aan maatregelen van de drie Brabantse veiligheidsregio's om het coronavirus in te dammen, is de carnavalsoptocht van Oosterhout aanstaand weekend verboden. Voor de tweede keer, want de optocht werd eerder al afgelast vanwege een storm. Een domper voor C.V. de Pierewaaiers:

Medewerkers van De Efteling zijn op dit moment hard aan het werk om te kijken hoe ze bij elke attractie bezoekers op afstand van elkaar kunnen houden. Het park neemt maatregelen om grotere groepen mensen te scheiden of extra afstand te creëren, bijvoorbeeld bij shows. Vanmiddag maakt het park bekend hoe dat gaat gebeuren.

“Op onze site laten we al weten dat mensen die milde griepachtige klachten hebben, beter thuis kunnen blijven”, zegt Laura van den Bos van de Efteling. Op de site blijkt de Efteling ook wat soepeler als het gaat om het verzetten of annuleren van schoolreisjes naar het park. Vanwege de uitzonderlijke situatie kan een reservering van een huisje in Bosrijk eenmalig op een andere datum gezet worden.

Ook vandaag wordt weer thuisgewerkt door Brabanders.

De KNVB neemt later vandaag een besluit over of de amateurvoetbalwedstrijden dit weekend doorgaan.

De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) heeft besloten om alle wedstrijden van hockeyteams uit Brabant komend weekend af te gelasten. Het gaat om ongeveer tweeduizend wedstrijden. Ook de wedstrijden in de Gold Cup Dames gaan niet door.

Het NK Karting dat dit weekend stond gepland in Berghem is afgelast.

Hardcorefestival Masters of Hardcore in de Brabanthallen in Den Bosch is afgelast. Dat meldt de organisatie op haar website. Het evenement stond gepland op 28 maart en wordt nu verplaatst naar 5 september. "Met meer dan 30.000 bezoekers van over de hele wereld vinden wij het niet verstandig om de huidige situatie te negeren", schrijft de organisatie.

NOC*NSF adviseert om komend weekeinde alle sportevenementen in onze provincie niet door te laten gaan. Dinsdag was al door de KNVB besloten alle thuiswedstrijden van clubs uit Brabant in het betaalde voetbal af te gelasten. Het is volgens NOC*NSF het beste dat ook alle amateurclubs alle activiteiten dit weekeinde opschorten.

Bij verzorgingstehuis Padua in Tilburg zijn twee bewoners positief getest op het coronavirus. Het gaat om bewoners de afdeling voor dementerenden. De afdeling is gesloten. Er mag geen bezoek komen en bewoners mogen de afdeling niet verlaten.

Deskundigen noemen het pakket ingrijpende maatregelen voor Brabant proportioneel en broodnodig. Een unieke situatie vraagt om unieke maatregelen, zeggen zij.

Alle optredens in het Parktheater Eindhoven en Muziekgebouw Eindhoven zijn tot en met maandag 16 maart geannuleerd. Voorlopig blijft alleen het restaurant van het theater open.

Het is opnieuw erg rustig op de weg. Er staan geen files in Brabant. Mensen geven gehoor aan de oproep van premier Rutte om thuis te werken.

Voetbalvereniging Unitas '30 in Etten-Leur is voorlopig dicht. Een van de leden is besmet met het coronavirus. Alle trainingen zijn afgelast en waarschijnlijk gaan de wedstrijden aanstaand weekend ook niet door.