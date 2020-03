Inwoner Etten-Leur overleden aan coronavirus, vijfde dode in Nederland

Een inwoner van Etten-Leur is overleden aan het coronavirus. Het gaat om het vijfde dodelijke slachtoffer in Nederland. Dat meldt de gemeente Etten-Leur.

Of het om een man of een vrouw gaat, is niet bekend. De persoon is overleden in het ziekenhuis in Breda en had al een kwetsbare gezondheid.

"Vandaag ontving burgemeester Miranda de Vries het droevige nieuws dat een inwoner van Etten-Leur, die eerder positief getest is op het coronavirus, is overleden", aldus de gemeente.

Het sterfgeval in Etten-Leur is het derde dodelijke coronaslachtoffer in Brabant. Eerder overleden twee oudere inwoners van Goirle en Uden. Ook zij hadden een kwetsbare gezondheid.

Besmettingen weer gestegen

In Brabant staat de teller qua geregistreerde coronapatiënten sinds vandaag op 223, zo blijkt uit cijfers van het RIVM. Dat zijn er 66 meer dan de 157 van dinsdag.

