LIVEBLOG CORONAVIRUS: amateursportclubs moeten dit weekend activiteiten afgelasten, zegt NOC*NSF

De drie Brabantse veiligheidsregio's kondigden dinsdag een pakket ingrijpende maatregelen aan voor onze provincie om het coronavirus onder controle te houden. Evenementen waarbij meer dan duizend mensen samen komen mogen niet door gaan. Ondertussen is het aantal patiƫnten met het virus in onze provincie opgelopen naar 157. Volg alle ontwikkelingen rondom het coronavirus in dit liveblog.

De belangrijkste feiten:

Nieuwe maatregelen in Brabant: streep door grote evenementen (onder meer geen eredivisieduels dit weekend), veiligheidsregio's roepen Brabanders op sociale contacten de komende week te beperken. Scholen wordt gevraagd leerlingen zoveel mogelijk op te vangen. Vrijwilligers zouden hierbij een rol kunnen spelen.

In Brabant zijn 157 mensen positief getest op het coronavirus. Landelijk zijn dat er 382. In totaal zijn nu vier mensen overleden.

4 procent van de geteste ziekenhuismedewerkers in Brabant heeft het coronavirus. Alleen medewerkers met gezondheidsklachten zijn getest.

9.34

NOC*NSF adviseert om komend weekeinde alle sportevenementen in onze provincie niet door te laten gaan. Dinsdag was al door de KNVB besloten alle thuiswedstrijden van clubs uit Brabant in het betaalde voetbal af te gelasten. Het is volgens NOC*NSF het beste dat ook alle amateurclubs alle activiteiten dit weekeinde opschorten.

9.05

Bij verzorgingstehuis Padua in Tilburg zijn meerdere bewoners positief getest op het coronavirus. Het gaat om bewoners de afdeling voor dementerenden. De afdeling is gesloten. Er mag geen bezoek komen en bewoners mogen de afdeling niet verlaten.

8.00

Deskundigen noemen het pakket ingrijpende maatregelen voor Brabant proportioneel en broodnodig. Een unieke situatie vraagt om unieke maatregelen, zeggen zij.

7.45

Alle optredens in het Parktheater Eindhoven en Muziekgebouw Eindhoven zijn tot en met maandag 16 maart geannuleerd. Voorlopig blijft alleen het restaurant van het theater open.

7.38

Het is opnieuw erg rustig op de weg. Er staan geen files in Brabant. Mensen geven gehoor aan de oproep van premier Rutte om thuis te werken.