LIVEBLOG CORONAVIRUS: muziekgebouw Eindhoven annuleert alle voorstellingen

EINDHOVEN -

De drie Brabantse veiligheidsregio's kondigden dinsdag een pakket ingrijpende maatregelen aan voor onze provincie om het coronavirus onder controle te houden. Evenementen waarbij meer dan duizend mensen samen komen mogen niet door gaan. Ondertussen is het aantal patiƫnten met het virus in onze provincie opgelopen naar 157. Volg alle ontwikkelingen rondom het coronavirus in dit liveblog.