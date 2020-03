Finale en bekendmaking winnaar Lekkerste Brabantse Worstenbroodje 2020 uitgesteld vanwege corona

De finaleavond met de bekendmaking van de winnaar van Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje 2020 is uitgesteld. De finaleavond, die voor dinsdag 17 maart stond gepland, wordt later dit jaar ingehaald. De organiserende stichting en Omroep Brabant hebben daartoe besloten vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Ook de bijbehorende finale-bakdag voor scholieren en thuisbakkers, die voor maandag 16 maart stond gepland, wordt verplaatst.

Onverantwoord

“Op een finaleavond komen ongeveer driehonderd mensen af. We vinden het maatschappelijk onverantwoord om het op dit moment door te laten gaan. Vermoedelijk verschuiven we de finale en de bekendmaking naar mei of juni”, licht Hans Elbers, voorzitter van stichting Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje, toe.

De strijd om Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje 2020 wordt jaarlijks in vier categorieën gehouden: professionele bakkers en slagers, leerlingen vmbo, leerlingen mbo en thuisbakkers.

De tien professionele bakkers en slagers die tot de finale waren doorgedrongen zijn de afgelopen periode meerdere keren door mysteryshoppers bezocht. Deze shoppers legden worstenbroodjes langs de kwaliteitsmeetlat.

In de andere categorieën staan vijf thuisbakkers, vijf vmbo-leerlingen en vijf mbo-studenten om de titel. Deze finalisten mogen op een later tijdstip nog een keer aan de bak op een finaledag.

Al het nieuws over het coronavirus vind je op onze speciale themapagina.

LEES OOK:

Dit zijn de finalisten van 'Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje'

Wie bakt het 'Lekkerste Worstenbroodje'? Thuisbakkers en leerlingbakkers strijden om finaleplek

Waarom verregaande coronamaatregelen in Brabant volgens experts broodnodig zijn