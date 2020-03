'Trillend achter het stuur', de bus van Piet werd twee keer op één avond beschoten

Het was een bizarre avonddienst voor de 62-jarige buschauffeur Piet van den Eeden. Op twee verschillende plekken in Eindhoven werden de ruiten van zijn bus beschoten met een luchtdrukpistool. "Het was een enorme knal." Woensdagmiddag laat werd bekend dat een 29-jarige vrouw uit Eindhoven als verdachte is opgepakt.

Nog altijd kan hij het niet bevatten, als hij naar de vernielde ruiten kijkt. "Ik ben heel erg boos! Hoe kun je zo onverantwoordelijk zijn?", vraagt de chauffeur uit Budel zich af. "Dit is levensgevaarlijk!"

Om half tien ging het voor de eerste keer mis bij Piet, aan de Kastanjelaan. Een ruit in het midden van de bus klapte eruit. Piet reed terug en regelde een andere bus. "De passagiers moest ik bij de dichtstbijzijnde halte achterlaten, want veilig vervoeren ging niet meer."

Trillen

Een uur later ging het weer mis, dit keer op de Roelandlaan. De ruit vlak achter hem, was eruit geklapt. "Het was een enorme knal. Ik zat trillend achter het stuur."

In de beschoten bussen zaten passagiers, maar er is niemand gewond geraakt. "Het was heel heftig voor de iedereen", weet Piet. "Veel mensen gilden. Gelukkig zaten de passagiers ver genoeg van het raam."

'Idioot'

Piet was zeker niet het enige slachtoffer. In totaal zijn dinsdagavond acht bussen van Hermes vernield. "Dit is absurd! Ik ben woedend!", zegt Hermes-directeur Juul van Hout. "Welke idioot doet nu zoiets?" De directeur is vastberaden: "Als dit nog een keer gebeurd, stoppen we meteen met rijden! Dan haal ik alle bussen naar binnen."

Ondanks alles durft Piet nog wel te rijden. Eerst neemt hij een paar dagen vrij. "Ik probeer het van me af te zetten. Maandag ga ik gewoon weer met plezier aan het werk."

De politie heeft inmiddels een 29-jarige vrouw uit Eindhoven aangehouden. Bij doorzoeking van haar auto werden er meerdere luchtdrukwapens gevonden met bijbehorende munitie.

LEES OOK: Vrouw (29) opgepakt voor beschieten bussen in Eindhoven