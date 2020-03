Aantal coronapatiënten stijgt snel: 273 besmettingen in Brabant

Opnieuw is het aantal coronabesmettingen in Brabant flink gestegen. In onze provincie zijn op dit moment 273 patiënten met een besmetting geregistreerd, blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. Dat zijn er 50 meer dan woensdag. Het is daarmee de één na grootste stijging tot nu toe.

Landelijk staat de teller nu op 614 mensen die positief zijn getest op het virus. Dat zijn er 111 meer dan woensdag. Er zijn tot nu toe vijf Nederlanders gestorven aan het virus. Het gaat om ouderen die al een kwetsbare gezondheid hadden. Onder hen zijn drie Brabanders: inwoners van Uden, Goirle en Etten-Leur.

Medewerkers in de zorg

Van de besmette patiënten werken 102 mensen in de zorg. In Brabant gaat het om tenminste 50 ziekenhuismedewerkers. Volgens arts-microbioloog Jean-Luc Murk geeft het aantal besmette patiënten in de zorg een ‘vertekend beeld’. Ziekenhuizen zijn volgens hem veiliger dan andere plekken.

Besmettingsbron onbekend

De bron van de besmetting is bij 123 patiënten onbekend. Dat zijn er 33 meer dan woensdag. De meeste patiënten bij wie de bron van de besmetting onbekend is, komen uit Brabant. Van de besmette patiënten liggen (of lagen) er 86 in het ziekenhuis. Nieuwe landen waar de besmetting hoogstwaarschijnlijk is opgelopen zijn België, Mauritius, Spanje en Zuid-Korea.

Meeste in Tilburg

In heel Nederland heeft Tilburg nog altijd het grootste aantal besmettingen. Het gaat om 50 patiënten, acht meer dan woensdag. In Breda is het aantal gestegen van 32 naar 42. Ook in Meijerijstad stijgt het aantal snel: 18 besmettingen, dat waren er 13. In Uden gaat het om 21 gevallen tegenover 18 op woensdag.

Bekijk in dit kaartje de toename van het aantal besmettingen:



In drie Brabantse gemeenten is sprake van de eerste besmetting: Boxtel, Eerstel en Oosterhout. In deze gemeenten is sprake van een stijging:

Altena van 4 naar 5

Bernheze van 2 naar 4

Boekel van 7 naar 8

Breda van 32 naar 42

Drimmelen van 1 naar 3

Gemert-Bakel van 4 naar 7

Helmond van 12 naar 14

Hilvarenbeek van 1 naar 3

Meijerijstad van 13 naar 18

Oisterwijk van 4 naar 5

Oss van 2 naar 3

Den Bosch van 5 naar 8

Tilburg van 42 naar 50

Uden van 18 naar 21

Vught van 1 naar 2

Daadwerkelijke aantal hoger

Het is zeker dat het daadwerkelijke aantal besmettingen hoger is dan het cijfer van het RIVM, zegt Sjaak de Gouw van de GGD tegen de NOS. "Er zijn waarschijnlijk ook veel mensen met lichte klachten, die gewoon thuis uitzieken en zich dus niet melden, maar misschien wel het virus hebben. Dit virus geeft namelijk bij 80 procent milde klachten." Alleen mensen die koorts hebben wordt geadviseerd om de GGD te bellen.

Ook mensen die lichte klachten hebben en uit Noord-Italië komen, worden niet getest. Dat geldt sinds vrijdag ook voor huisgenoten van mensen die het virus hebben en zelf klachten hebben, zelfs als dat koorts is. Dat zij niet meer getest worden komt volgens het RIVM door de 'toegenomen werkdruk en dreigende schaarste van testmateriaal'. Deze mensen zitten ook al in quarantaine en testen heeft volgens het RIVM 'vanuit volksgezondheidsoogpunt geen meerwaarde'.

Volgens GGD-arts De Gouw is vooral relevant om te weten wáár in Nederland het virus opduikt, zodat daar maatregelen genomen kunnen worden.

