Met een slakkengang van 100 kilometer per uur over de snelweg: wen er maar aan!

Het zal even wennen zijn, maar het verkeer in ons land ontkomt er niet aan. Vanaf vrijdagmorgen zes uur mag er op een aantal snelwegen niet harder worden gereden dan 100 kilometer per uur. Althans, tussen zes uur ’s morgens en zeven uur ’s avonds. Alleen buiten deze tijden is de maximumsnelheid 120 of 130. Vanaf maandagmorgen zes uur geldt dit onderscheid op alle snelwegen.

De verandering wordt aangegeven door de nu nog met zwart plastic ingepakte ‘totempalen’, die de afgelopen weken naast de weg zijn gezet. Vanaf het moment dat ze worden onthuld, geldt direct de nieuwe snelheid.

Minder stikstof

De maatregel is een gevolg van de stikstofdiscussie, die Nederland eind vorig jaar wekenlang in haar greep gehad. De rigoureuze snelheidsverlaging wordt doorgevoerd om de stikstof door het verkeer terug te dringen.

De beslissing die het kabinet in november nam, heeft niet alleen voor de weggebruikers vergaande gevolgen, al is het wel zo overzichtelijk dat er vanaf maandagmorgen overal in ons land, overdag, één maximumsnelheid van kracht zal zijn. Bovendien hoeft het verkeer niet bang te zijn dat de politie extra gaat controleren op naleving van de nieuwe regels. “Die blijven we handhaven zoals we dat al deden. Er worden dus geen extra mensen of middelen ingezet”, zegt een woordvoerder van de politie Oost-Brabant.

Hoop werk

Het kabinet heeft de wegbeheerders wel met een hoop werk opgezadeld. Alle oude borden met 120 of 130 als opdruk moeten worden vervangen om plaats te maken voor borden met hierop de nieuwe en de oude maximumsnelheid.

In Brabant gaat het om 1100 borden. Honderden medewerkers van aannemers zijn donderdagavond om acht uur begonnen om het zwarte folie weg te halen. Dat hoeft niet lang te duren.

De plaatsing van de nieuwe borden was wel een monsterklus: vier uur per bord, inclusief de tijd die nodig was om vluchtstroken of rijbanen af te zetten zodat er veilig gewerkt kon worden.

LEES OOK: 'Een monsterklus', nieuwe borden met maximumsnelheid staan bijna op hun plek

LEES OOK: VVD'er Thierry vroemt nog één keertje met 130 over de snelweg: 'Dit is heerlijk!'

LEES OOK: Stilte op het provinciehuis is de stilte voor de stikstofstorm