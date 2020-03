Kind mee naar het werk? Dan wordt de vergaderzaal gewoon omgebouwd tot kinderopvang

Eerder deze week was het al aangekondigd en donderdag is het ook echt in bedrijf: de kinderopvang bij ViaSana in Mill. Medewerkers van die kliniek die hun kinderen niet meer naar school of naar de opvang kunnen brengen door de coronamaatregelen, kunnen hun kroost meenemen naar het werk.

ViaSana is een behandelcentrum voor mensen met bewegings- en pijnklachten. Er werken 150 mensen. Op deze donderdag wordt er één kind opgevangen, maar directeur Paul Kruijsen verwacht dat dat er snel meer zullen worden. “Gisteravond moesten we snel schakelen, toen een van onze medewerkers te horen kreeg dat haar kind niet naar school kon. Maar het is gelukt.”

Klein speelparadijsje

Een vergaderruimte is omgebouwd voor de gelegenheid. Er staan allemaal spullen voor de opvang van kinderen van allerlei leeftijden. Speelgoed, maar ook bedjes als die nodig mochten zijn. “Er is een klein speelparadijsje gemaakt”, vertelt Kruijssen. Het klinkt haast gezellig en dat is het ook. Al had Kruijssen natuurlijk liever gehad dat het niet nodig was. “De omstandigheden zijn niet heel positief. Maar voorlopig is dit wel een mooie uitkomst voor medewerkers die in de problemen komen.”

ViaSana verwacht dat er vanaf volgende week nog meer ouders van de opvang gebruik zullen maken. “En dat kan ook. We zijn zo flexibel dat we per dag kunnen schakelen. Als er meer kinderen komen, dan huren we ook meer oppas in.”

Patiëntzorg

Eerder liet de kliniek al weten de opvang te willen organiseren, zodat de patiëntzorg door kan gaan. “En dat gaat niet als medewerkers thuis gaan zitten omdat hun kinderen geen opvang hebben. Dus doen we dit om problemen te voorkomen.”

LEES OOK: Bedrijf zet nanny's in voor collega's die kinderen niet naar de opvang kunnen brengen

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themapagina.