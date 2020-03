Opnieuw dode door coronavirus, inwoner Zundert overleden in ziekenhuis

Het Amphia Ziekenhuis in Breda

In het Amphia ziekenhuis in Breda is opnieuw een patiënt overleden aan het coronavirus. Het gaat om een inwoner van Zundert. Het is het tweede sterfgeval in het Bredase ziekenhuis. Eerder overleed daar een inwoner van Etten-Leur aan het coronavirus.

Burgemeester Joyce Vermeu maakte het nieuws donderdagavond bekend. “Vandaag heeft mij het droevige nieuws bereikt dat een inwoner van de gemeente Zundert is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het gaat om een oudere inwoner die reeds in het ziekenhuis was opgenomen. Ik wens de familie en nabestaanden veel sterkte toe”, aldus Vermeu.

In Brabant zijn tot nu toe vier mensen overleden aan het virus. Het gaat om inwoners van Uden, Goirle en Etten-Leur. Ook zij hadden al onderliggende gezondheidsproblemen. Landelijk zijn er nu zes sterfgevallen. In onze provincie staat het aantal geregistreerde besmettingen op 273, blijkt uit cijfers van het RIVM. Het daadwerkelijke aantal besmettingen is vele malen hoger.

