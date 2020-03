Extra coronamaatregelen zorgen voor afgelasting voorjaarskermis Helmond

De voorjaarskermis in Helmond gaat dit jaar niet door vanwege de extra coronamaatregelen. Dat heeft de gemeente Helmond vrijdagmiddag bekendgemaakt. De kermis was gepland van vrijdag 27 maart tot en met zondag 5 april.

De Helmondse voorjaarskermis zou de eerste kermis in onze provincie dit jaar zijn. Vanwege de aangescherpte regels rondom de uitbraak van het coronavirus wordt het evenement afgelast.

Of de exploitanten gecompenseerd worden, is nog onduidelijk. Vorig jaar trok de kermis in maart nog zo'n honderdduizend bezoekers.

De kermis is niet het enige evenement dat door de gemeente is afgelast. Eerder werd al besloten de Helmondse Lichtjesparade op 27 maart niet door te laten gaan. Dat evenement trekt jaarlijks vijfduizend belangstellenden.

Weekmarkt gaat wel door

Theater Het Speelhuis was al gesloten vanwege de corona-uitbraak. Museum Helmond sluit vanaf zaterdag de deuren. Voor het museum is de sluiting extra sneu. Het museum heeft sinds dinsdag de speciale Lucas Gasseltentoonstelling vanwege de 450ste sterfdag van de bekende Helmondse kunstenaar.

De weekmarkt op zaterdag gaat overigens wel door.

Donderdag adviseerden minister-president Rutte, minister van zorg Bruins en het RIVM om tot en met eind maart alle evenementen met meer dan honderd mensen in heel Nederland af te gelasten.

