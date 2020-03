LIVEBLOG CORONAVIRUS: stijging van 87 patiënten, opnieuw veel afgelastingen in Brabant

De belangrijkste feiten:

Mensen met lichte gezondheidsklachten moeten thuisblijven en mensen wordt geadviseerd zoveel mogelijk thuis te werken. Dat advies geldt zeker tot en met 31 maart. In Brabant moet je ook je sociale contacten beperken, ook als je geen klachten hebt.

Door heel het land worden evenementen met meer dan honderd mensen afgelast. Ook deze maatregel geldt zeker tot en met 31 maart.

Bezoeken aan kwetsbare personen en ouderen moeten worden beperkt, eveneens zeker tot en met 31 maart.

Er worden volgens premier Mark Rutte 'snel' aanvullende maatregelen uitgerold voor Brabant. Na het weekend wordt volgens de veiligheidsregio's duidelijk om welke maatregelen het precies gaat.

In Brabant zijn 360 mensen positief getest op het coronavirus, zo werd donderdagmiddag bekendgemaakt. Landelijk gaat het om 804 mensen.

14:54

Het is zeker dat het daadwerkelijke aantal besmettingen hoger is dan het cijfer van het RIVM, zegt Sjaak de Gouw van de GGD. "Er zijn waarschijnlijk ook veel mensen met lichte klachten, die gewoon thuis uitzieken en zich dus niet melden, maar misschien wel het virus hebben. Dit virus geeft namelijk bij 80 procent milde klachten." Alleen mensen die koorts hebben wordt geadviseerd om de huisarts te bellen.

Ook mensen die lichte klachten hebben en uit Noord-Italië komen, worden niet getest. Dat geldt sinds vrijdag ook voor huisgenoten van mensen die het virus hebben en zelf klachten hebben, zelfs als dat koorts is. Dat zij niet meer getest worden, komt volgens het RIVM door de 'toegenomen werkdruk en dreigende schaarste van testmateriaal'.

Deze mensen zitten ook al in quarantaine en testen heeft volgens het RIVM 'vanuit volksgezondheidsoogpunt geen meerwaarde'.

14:23

Het aantal coronabesmettingen in Brabant is vrijdag met 87 gevallen gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Het is de grootste stijging tot nu toe. In totaal telt Brabant nu 360 patiënten. Donderdag werden er 273 patiënten met een coronabesmetting geteld door het RIVM.

Het landelijke aantal staat vrijdag op 804. Landelijk zijn dat er 190 meer dan donderdag. Donderdag stond dat cijfer nog op 614. Het aantal landelijke sterfgevallen is ten opzichte van donderdag toegenomen met vijf en staat nu op tien. Daarvan komen vier mensen uit Brabant, zoals donderdag al werd gemeld.

Het gaat om inwoners van Uden, Goirle, Etten-Leur en Zundert. Tilburg is één dag van 50 naar 76 patiënten gegaan, waarmee de stad landelijk koploper is. In Breda staat de teller op 53 patiënten vrijdag, dat waren er donderdag 42. Dat zijn de grootste stijgingen in Brabant.

13:24

De Efteling sluit zaterdag voor de rest van de maand haar deuren vanwege het coronavirus. Dat meldt het pretpark op haar site. Het besluit is genomen na overleg met de veiligheidsregio's. De hotels en resorts sluiten per 17 maart.

12:47

De Bibliotheek Eindhoven in de Witte Dame, Expeditie E en de bibliotheek in Het Huis van Waalre zijn per direct gesloten voor publiek om verspreiding van COVID-19 te voorkomen.

12:46

"Wat voor werk doen je ouders?" Dat is een vraag die deze dagen zomaar gesteld kan worden op tientallen basisscholen in Brabant. Scholenkoepels laten aan Omroep Brabant weten dat ze het werk van ouders meenemen bij hun afwegingen over nieuwe coronamaatregelen.

12:42

12:34

Het openbare leven in Brabant valt steeds meer stil door de coronacrisis, maar er ontstaan ook meteen creatieve ideeën om door de crisis heen te komen. Om besmettingen te voorkomen, hebben ze bij Active Lifestyle Club Breda bijvoorbeeld hun sporters gevraagd om thuis te blijven. De lessen worden voorlopig via internet gegeven: "We hebben ingespeeld op de paniek en houden onze bootcamp nu live online."

12:21

Alle Brabantse cafés en restaurants zouden in verband met het coronavirus moeten sluiten. Dat advies geeft het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) aan de drie Brabantse veiligheidsregio's. Dat vertelde bestuursvoorzitter Bart Berden van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg vrijdagochtend in het Radio 1-programma '1 op 1'.

11:54

De gemeente Waalwijk sluit het zwembad, de sporthallen en gymzalen tot en met dinsdag 31 maart. De sporthallen en gymzalen blijven in deze periode wel toegankelijk voor het onderwijs.

11:51

Nog twee afgelastingen. De Helmondse Lichtjesparade van 28 maart gaat niet door. Het evenement trekt jaarlijks rond de 5000 bezoekers en kan en mag nu dus niet doorgaan in verband met de aangescherpte coronamaatregelen.

Het bestuur van Concours Hippique Mierlo heeft daarnaast besloten dat de vier Nederlandse Kampioenschappen voor Springruiters niet doorgaan. Het evenement zou van 23 tot en met 26 april in Mierlo gehouden worden.

11:30

Gers Pardoel uit Kaatsheuvel heeft vrijdagochtend online voor verontwaardiging gezorgd na het plaatsen van een oproep met betrekking tot het coronavirus. Op zijn socialmediakanalen deelde hij een bericht dat verzoekt om elkaar juist wél handen en knuffels te geven.

11:14

'Schandalig", noemt Denise het besluit van de Efteling om het attractiepark in Kaatsheuvel open te houden ondanks het coronavirus. Ze krijgt de nodige bijval op social media, maar er zijn ook mensen die hier anders tegenaan kijken. De Efteling zelf zegt de adviezen van officiële instanties te volgen. Een woordvoerder van de Efteling liet donderdagavond weten dat het attractiepark 'nog steeds in afwachting is van het advies van de Brabantse veiligheidsregio’s'. "Dit advies wordt in de loop van deze vrijdag verwacht." Daarom is het attractiepark vooralsnog gewoon open.

10:52

Libéma (van Dierenrijk in Mierlo en de Beekse Bergen in Hilvarenbeek) heeft zich inmiddels over het virus uitgelaten. “Er zijn aanpassingen”, vertelt woordvoerder Linda Engels. "We zijn open, maar alle plekken waar mensen samenkomen, bijvoorbeeld bij de diervoederpresentaties in de dierenparken, zijn afgelast. Ook de binnenverblijven – soms kunnen mensen in de stallen kijken en zo – zijn ook gesloten voor het publiek. De horeca is afgeschaald naar maximaal zestig personen. Dicht hoeven de parken nog niet, maar we volgen alle adviezen. Ook de vakantieparken zijn gewoon open, maar met wat aanpassingen.”

10:43

Het consultatiebureau van de GGD Hart voor Brabant zit met tijdelijk personeelstekort. Consultatiebureaus in de plaatsen Zeeland, Schaijk, Boekel, Ravenstein, Geffen. Lith Berghem, Landerd, Erp, Haps, Grave, Mill, St.Anthonis en Overloon zijn volgende week gesloten.



"Om alle vragen en onderzoeken goed uit te voeren heeft ons reguliere team infectieziektebestrijding hulp nodig van alle verpleegkundigen en artsen. Ook een deel van onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen ondersteunt het team infectieziektebestrijding. Wij hebben daarom moeten besluiten een deel van de afspraken bij onze jeugdgezondheidszorg te verzetten naar een andere dag of een andere locatie.", schrijft de GGD.

09:32

Voorlopig worden er geen Rooms-Katholieke kerkdiensten meer op zaterdag en zondag gehouden in Brabant. Dat hebben de bisschoppen van Nederland vrijdag na crisisoverleg besloten. De extra maatregel moet voorkomen dat het coronavirus zich tijdens de wekelijkse kerkgang verspreid. Ook vieringen van een aantal Protestantse kerken gaan niet door.

08:55

De Brabantse economie krijgt flinke klappen nu het coronavirus te lijf wordt gegaan met ingrijpende maatregelen. Hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen van Tilburg University vreest een diepe recessie met ontslagen en faillissementen, als de situatie lang zo blijft. Zzp’ers en de toerisme en vrijetijdssector worden als eerste keihard geraakt.

08:01

De Albert Heijn XL in Tilburg kampt met lege schappen. Toiletpapier en medicijnen als paracetamol zijn gisteren vrijwel volledig uitverkocht.

7.30

Het coronavirus raakt ook de Opstandingskerk in Tilburg. "Je kunt zondag niet naar ons komen. Daarom komen we naar jou toe", is te lezen op de website. "Doe mee met de online coronaviering."

7.15

De uitgestelde carnavalsoptocht door Sint-Oedenrode, die niet dit maar volgens weekenden zou plaatsvinden, gaat niet door vanwege het coronavirus. De organisatie noemt het besluit teleurstellend maar begrijpelijk. Ook de pre-optocht party van Papgat die zaterdag zou plaatsvinden, is afgelast. Beide evenementen worden niet op een later tijdstip ingehaald.