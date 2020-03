Grootste stijging van coronapatiënten in Brabant tot nu toe: 87 nieuwe besmettingen

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in Brabant is vrijdag met 87 gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Het is de grootste stijging tot nu toe. In totaal telt Brabant nu 360 patiënten. Donderdag werden er nog 273 patiënten met een coronabesmetting geteld door het RIVM.

Het landelijke aantal staat vrijdag op 804. Dat zijn er 190 meer dan de 614 op donderdag. Het aantal landelijke sterfgevallen is gestegen van 5 op donderdag naar 10 op vrijdag. Van die dodelijke slachtoffers komen tenminste vier mensen uit Brabant, zoals donderdag al werd gemeld. Het gaat om inwoners van Uden, Goirle, Etten-Leur en Zundert. Bij de nieuwe landelijke sterfgevallen gaat het steeds om oudere patiënten met onderliggende gezondheidsproblemen.

Tilburg is in één dag van 50 naar 67 patiënten gegaan, waarmee de stad landelijk koploper is. In Breda staat de teller op 53 patiënten vrijdag, dat waren er donderdag nog 42. Dat zijn de grootste stijgingen in Brabant.

Stijgingen:

Gilze-Rijen, Laarbeek en Moerdijk tellen sinds vrijdag een eerste coronapatiënt.

Altena: van 5 naar 8

Bergeijk: van 4 naar 13

Boekel: van 8 naar 11

Breda: van 42 naar 53

Cranendonck: van 1 naar 2

Cuijk: van 1 naar 2

Den Bosch: van 8 naar 11

Drimmelen: van 3 naar 5

Eindhoven: van 8 naar 12

Etten-Leur: van 5 naar 6

Geldrop-Mierlo: van 1 naar 2

Gemert-Bakel: van 7 naar 11

Gilze-Rijen: van 0 naar 1

Haaren: van 6 naar 7

Helmond: van 14 naar 16

Heusden: van 2 naar 4

Hilvarenbeek: van 3 naar 5

Laarbeek: van 0 naar 1

Landerd: van 2 naar 4

Loon op Zand: van 6 naar 7

Meierijstad: van 18 naar 25

Moerdijk: van 0 naar 1

Oisterwijk: van 5 naar 6

Oosterhout: van 1 naar 3

Roosendaal: van 1 naar 2

Son en Breugel: van 1 naar 2

Tilburg: van 50 naar 67

Uden: van 21 naar 25

Waalwijk: van 6 naar 9

Zundert: van 2 naar 3

* De grootste stijgers zijn vet gemaakt

Daadwerkelijke aantal hoger

Het is zeker dat het daadwerkelijke aantal besmettingen hoger is dan het cijfer van het RIVM, zegt Sjaak de Gouw van de GGD. "Er zijn waarschijnlijk ook veel mensen met lichte klachten, die gewoon thuis uitzieken en zich dus niet melden, maar misschien wel het virus hebben. Dit virus geeft namelijk bij 80 procent milde klachten." Alleen mensen die koorts hebben wordt geadviseerd om de huisarts te bellen.

Ook mensen die lichte klachten hebben en uit Noord-Italië komen, worden niet getest. Dat geldt sinds vrijdag ook voor huisgenoten van mensen die het virus hebben en zelf klachten hebben, zelfs als dat koorts is. Dat zij niet meer getest worden, komt volgens het RIVM door de 'toegenomen werkdruk en dreigende schaarste van testmateriaal'. Deze mensen zitten ook al in quarantaine en testen heeft volgens het RIVM 'vanuit volksgezondheidsoogpunt geen meerwaarde'.

Volgens GGD-arts De Gouw is vooral relevant om te weten wáár in Nederland het virus opduikt, zodat daar maatregelen genomen kunnen worden.

Maatregelen

Er worden volgens minister-president Rutte 'snel' aanvullende maatregelen uitgerold voor Brabant. Pas na het weekend wordt volgens de veiligheidsregio's duidelijk om welke maatregelen het gaat.

Het eerdere RIVM-advies voor Brabant geldt nu voor heel Nederland: mensen met klachten moeten thuisblijven en mensen worden geadviseerd thuis te werken. Voor Brabant, maar ook voor de rest van Nederland geldt dat advies tot en met 31 maart. In Brabant geldt ook dat je de sociale contacten moet beperken, ook als je geen klachten hebt.

Door heel het land moeten evenementen met meer dan honderd mensen worden afgelast. Ook deze maatregel geldt tot en met 31 maart. Bezoeken aan kwetsbare personen en ouderen moeten worden beperkt, eveneens tot en met 31 maart.

