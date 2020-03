Dit zijn de gevolgen van code rood in Brabantse ziekenhuizen

In het Tilburgse ziekenhuis is een speciale kamer ingericht voor coronapatiënten.

In alle Brabantse ziekenhuizen geldt vanaf nu code rood vanwege de coronacrisis. "Er is sprake van een grote druk op de continuïteit van de zorg in de regio. Deze kan alleen met gezamenlijke maatregelen worden behouden", aldus een woordvoerder namens de ziekenhuizen. De zorginstellingen nemen nu maatregelen om te voorkomen dat de zorg echt in gevaar komt.

Het afkondigen van code rood in alle tien Brabantse ziekenhuizen is besloten tijdens een overleg van het zogenoemde Regionaal Overleg Acute Zorg. Aanbieders van zorg - waaronder ziekenhuizen - maken in dit provinciale verband afspraken over samenwerking. Doel hiervan is de acute zorg te garanderen en te verbeteren.

Tijdens het overleg van donderdag sprak men twee belangrijke zaken af. Zo bepaalden de ziekenhuizen medewerkers niet langer te gaan testen op het coronavirus, om testmateriaal voor patiënten beschikbaar te houden. Daarnaast besloot men tot verdere opschaling over te gaan.

Collectieve afspraken

Van code rood is sprake als een mogelijke crisissituatie aanstaande is. De ziekenhuizen nemen dan in collectief verband - dus met alle tien de Brabantse ziekenhuizen samen - maatregelen. Zo wordt dagelijks gekeken of er nog genoeg personeel beschikbaar is. Scholingsprogramma's voor medewerkers worden geannuleerd en niet-acute zorg kan worden afgezegd. Dit zijn bijvoorbeeld operaties die niet onmiddellijk uitgevoerd moeten worden.

"Je moet het zo zien", stelt de woordvoerder, "samen staan we voor een uitdaging. Door te overleggen, kunnen we elkaar beter uithelpen als dat nodig is." Een voorbeeld: als een patiënt in een bepaald ziekenhuis niet meer geholpen kan worden, helpt een ander uit. "Het is als het ware een voorbereidingsmaatregel, een richtlijn. Geen militaire code."

De ziekenhuizen kijken ook naar de mogelijkheid om zorgmedewerkers extra diensten te laten draaien. Desnoods worden ook zorgstudenten ingezet en worden verlofdagen ingetrokken.

Verloven en vakanties ingetrokken

Ieder ziekenhuis beslist zelf wanneer, hoe snel en op welke manier zij deze 'fase rood' invult. Zo trekt het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch alle verloven en vakanties van personeel in. Bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg is net als het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom de Intensive Care-capaciteit al uitgebreid.

Voor zover bekend stellen in elk geval de volgende ziekenhuizen (een deel) van de geplande operaties uit:

St. Anna Ziekenhuis in Geldrop

Bravis ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom

Amphia Ziekenhuis in Breda en Oosterhout

Elkerliek Ziekenhuis in Deurne en Helmond

Catharina Ziekenhuis in Eindhoven

Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch

Capaciteitsproblemen

Fase rood is nodig omdat in Brabantse ziekenhuizen capaciteitsproblemen dreigen te ontstaan. Alle Brabantse ziekenhuizen spraken donderdag met elkaar af dat zij streven naar een verdubbeling van de intensive care-plekken. "Maar ieder ziekenhuis beslist voor zich hoe snel en hoe ver zij gaan met het invoeren van maatregelen", aldus de woordvoerder.

De capaciteitsproblemen komen door het fors stijgende aantal registreerde besmettingen in onze provincie. Het aantal patiënten bij wie het virus is vastgesteld in Brabant is vrijdag met 87 toegenomen, zo blijkt uit de recentste RIVM-cijfers. Dat brengt het totaal op 360 geregistreerde patiënten. Landelijk staat het aantal positieve coronatests op 804. Tien Nederlanders overleden tot nu toe aan het virus.

Na code rood volgt code zwart

In zorgtermen is code rood niet de zwaarste fase waar men naar kan opschalen. Dat is namelijk fase zwart. Dan is er sprake van 'zulke grote bedreiging van de regionale zorgcontinuïteit dat deze vastloopt ondanks aanpassingen van het zorgaanbod'. Er wordt dan gesproken van een (landelijke) crisis. De veiligheidsregio voert in deze fase de regie.

