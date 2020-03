Het Eftelingverdriet van jarige Bo: 'Bij aankomst zagen we meteen huilende kinderen'

Het had een geweldig weekend moeten worden. Dochter Bo werd 9, samen met zijn vrouw Dewi wilde Dennis Houtkamp uit Tiel dat in de Efteling vieren en ze boekten een huisje in Bosrijk. Een taart bij aankomst was geregeld, net als vlees van de lokale slager. Maar vrijdag werd bekend dat het pretpark dichtging.

Dat de deuren van het pretpark dicht zijn, dat begrijpt vader Dennis nog wel. Veiligheid eerst en het coronavirus moet je niet onderschatten. Het is echter vooral de communicatie en houding van de Efteling die hem dwarszit.

“Eftelingdirecteur Fons Jurgens zegt tegen Omroep Brabant dat de Efteling heeft geprobeerd om de gasten van het resort en bungalowpark te bereiken en dat er een goede compensatie zou komen. Dat is niet waar.”

Ik kreeg haar niet uitgelegd dat dit de enige uurtjes met attracties zouden zijn.

Dennis en Dewi waren al de hele week bang dat het park gesloten zou worden. Donderdag werd bekend dat bijeenkomsten van meer dan honderd mensen verboden werden. Diezelfde avond belden ze nog naar de Efteling met de vraag wat voor gevolgen dit had. “Toen zeiden ze dat we ons geen zorgen hoefden te maken en dat het park open zou blijven.”

Met zijn drietjes kwam het gezin vrijdag aan in Kaatsheuvel. “Bij aankomst zagen we meteen huilende kinderen. Het park bleek vanaf zaterdag toch dicht te gaan. We zijn met Bo nog maar snel drie uurtjes het park in gegaan. Ik kreeg haar eigenlijk niet uitgelegd dat dit de enige uurtjes met attracties zouden zijn.”

De rest van het weekend heeft het gezin er maar het beste van proberen te maken. Zo bezochten ze het zwembad, het restaurant en het bos. “Maar je bent hier toch voor dat park. We zitten in een zespersoonshuisje en betalen voor drie dagen 800 euro. We hadden al een Eftelingabonnement, maar gezinnen die dat niet hebben, zijn 1100 euro kwijt.”

Het personeel deed hun uiterste best, maar daar was de spanning ook te snijden.

Het is een troosteloze en droevige boel, ervaart Dennis. “We konden vrijdag dan wel de Efteling in, maar het was een spookdorp. Alle horeca was bijvoorbeeld dicht. Eigenlijk was er niets aan en met alle stress was de lol er wel van af. En in de attracties waren maatregelen genomen, zo moest een karretje in Droomvlucht om en om leeg blijven. Maar we stonden wel dicht op elkaar in de rij.”

In Bosrijk zijn misschien vijf huisjes bezet, schat hij in. “Bij het ontbijt vanochtend waren we bijna alleen, slechts één ander gezin. En het personeel deed hun uiterste best, maar daar was de spanning ook te snijden. Dat zijn allemaal oproepkrachten, die straks hun baan kwijt zijn.”

Dennis snapt niet dat de Efteling Bosrijk en het resort niet gewoon gesloten heeft. “Dit is gewoon een financieel besluit. En had gewoon donderdag al besloten dat je dicht ging. Dan was er meteen duidelijkheid geweest.”

Reactie van de Efteling

De Efteling laat aan Omroep Brabant weten dat het gezin geen compensatie krijgt omdat ze al een Eftelingabonnement hebben. “Voor het huisje krijgen ze geen geld terug, dat gebruiken ze namelijk gewoon. Maar mensen die dit weekend niet kwamen, krijgen de kans om een andere keer te komen.”

Dennis: “Negentig procent van de mensen die hier komt, komt voor het pretpark. Die 800 euro betaal je ook omdat je vanaf Bosrijk zo naar de attracties loopt. Als je alleen een huisje wilt, kun je ook goedkoop ergens anders gaan zitten. Maar het gaat me niet echt om het geld, maar ook om hun communicatie en het verdriet van Bo.”

