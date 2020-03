Efteling sluit vanaf zaterdag toch de deuren vanwege het coronavirus

Het besluit is genomen na overleg met de veiligheidsregio's. "Het is belangrijk dat ook wij onze verantwoordelijkheid nemen, zeker in Brabant, om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan", licht het park toe.

De hotels en resorts sluiten per dinsdag 17 maart. Gasten die komend weekend een verblijf hebben geboekt, zijn gewoon welkom.

Afgelopen dagen erg rustig

Donderdag besloot het park nog om open te blijven. Wel waren maatregelen genomen vanwege het coronavirus. De beslissing om open te blijven, zorgde op social media voor kritiek. Anderen wezen weer op de eigen verantwoordelijkheid van mensen om het pretpark te mijden gezien de problemen rond het coronavirus.

Overigens was het de afgelopen dagen erg rustig in de Efteling.

