Van restaurant tot drive-in supermarkt; bij Wout in Moergestel is nog alles mogelijk

💥💥💥 "Supermarkt drive in "bij Wout" 💥💥💥 Wij verzamelen morgenvroeg op tijd om onze bestellijst te maken. Zodat jullie vanaf 10:30 uur naar het Sint Jansplein kunnen komen. Er mag helaas niemand binnen. Maar wij zullen buiten een balie hebben met een bestellijst.Jullie kunnen buiten heerlijk wachten in het ☀. Je mag wachten op je bestelling of we komen hem later die dag bij je thuis brengen, tot de deur. Betaling gaat d.m.v. een TIKKIE. ‼ Neem je tupperware bakjes mee ‼Wij neem deze aan met plastic handschoentjes om deze vervolgens te vullen met plakjes kaas en/of andere producten.We zullen er op toe zien dat jullie buiten ver genoeg van elkaar blijven staan / zitten. Wij zorgen voor een bakje ☕ tijdens het wachten.Als de bestellijst klaar is zal deze ook online komen zodat mensen per app een bestelling kunnen plaatsen. Betaling gaat vervolgens digitaal. De bestelling kan vervolgens afgehaald worden of we brengen hem thuis tot aan de deur.Bent u niet in goede gezondheid plaats dan u bestelling online. Hierover volgt morgenvroeg meer informatie.#spannendVeel liefs en alle gezondheid voor iedereen!Wout & collega's