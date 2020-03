Drie inwoners van Meierijstad overleden aan het coronavirus

Drie inwoners van de gemeente Meierijstad zijn in de afgelopen dagen overleden aan het coronavirus. Dat meldt burgemeester Kees van Rooij in een brief aan de inwoners van zijn gemeente. Tot nu toe waren er in Meierijstad nog geen doden door het virus gemeld.

In Meierijstad is bij 30 mensen vastgesteld dat ze het coronavirus onder de leden hebben. Daarmee heeft die gemeente in verhouding een hoog percentage besmettingen.

In heel Brabant is tot nu toe bij 446 mensen een besmetting vastgesteld, zo blijkt uit de tot zondag bijgewerkte cijfers van het RIVM. Zondag meldde het RIVM nog twintig doden door corona in Nederland. Het aantal doden in Brabant stond zondag nog op negen.

Snelle uitbreiding

"Ik leef mee met de getroffen gezinnen in Meierijstad", zo zegt de burgemeester in zijn brief. "Waar je normaal gesproken meer aandacht krijgt als je ziek bent, raak je nu juist geïsoleerd van de buitenwereld."

De eerste coronabesmetting in Meierijstad werd vrijdag 6 maart vastgesteld. Sindsdien breidt het virus zich in een rap tempo uit. "Mijn bijzondere waardering gaat uit naar de zorginstellingen, huisartsen, GGD’s en andere hulpverleners in de zorg. Zij staan onder grote druk, een druk waarvan we hopen dat die beheersbaar blijft als we ons allemaal aan de afgekondigde maatregelen houden. Met name onze ouderen hebben het moeilijk in Meierijstad", schrijft burgemeester Van Rooij.

Strenge maatregelen

Afgelopen week zijn steeds strengere maatregelen genomen om zo te proberen om de verspreiding van het virus af te remmen. Tot en met maandag 6 april blijven onder meer alle scholen, kinderopvangcentra en horeca op slot. "De crisis raakt het veiligheidsgevoel van inwoners. Veel mensen geven gehoor aan de oproep voor sociale onthouding. Alleen samen kunnen we de crisis de baas worden en voorkomen dat we in een situatie terechtkomen waarbij het aantal slachtoffers de capaciteit van onze zorg overschrijdt", aldus Van Rooij.

