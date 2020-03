Restaurant Thuis Mierlo maakt van nood een deugd: 'Koken voor de intensive care'

Restaurant Thuis in Mierlo gaat niet bij de pakken neerzitten. Nu de zaak door de coronacrisis drie weken op slot moet, kookt het restaurant voor verplegend personeel. Zondagavond gingen er al complete maaltijden naar personeel van de intensive care van het Sint-Anna ziekenhuis in Geldrop. Maandag was het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond aan de beurt.

Eigenaar Yori Strijbos van restaurant Thuis kwam zondag meteen op het idee toen zijn zaak dicht moest. "Ik wil iets terugdoen voor de samenleving en voor de mensen die nu heel hard moeten werken en dat zijn de verplegers op de intensive care van de ziekenhuizen."

Toen restaurant Thuis zondagavond dicht moest, zat de zaak bomvol. De klanten moesten hals over kop weg. Yori bleef met veel vers voedsel achter. Dat krijgt nu een goede bestemming in de vorm van maaltijden voor verplegers.

Salade of boterham

Bij de intensive care van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond, zijn ze maandagavond dolblij met de drie gangen maaltijden die Yori komt bezorgen. "Vaak is er alleen tijd voor een salade of een boterham, dus een luxe driegangenmaaltijd is helemaal geweldig. Ik hoop dat wij het op krijgen", zegt de verpleegster die het eten komt ophalen lachend.

Yori zegt dat de actie recht uit zijn hart komt en zeker geen PR-stunt is. "Wat heb ik daaraan als wij misschien over drie weken failliet zijn", zegt de jonge horecaondernemer. De komende weken wil hij, met hulp van sponsoren, doorgaan met maaltijden bezorgen bij zorg- en hulpverleners. Hij verwacht dat leveranciers ook een steentje willen bijdragen. Op sociale media kan de actie alvast op veel sympathie en steun rekenen.