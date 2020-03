Coronababbeltruc duikt op in Tilburg: 'Zal ik boodschappen voor je doen?'

Een coronababbeltruc wordt uitgehaald in Tilburg. Dat zegt Ralf Embrechts, die zich in Tilburg-West bezig houdt met maatschappelijk werk. Het zou gaan om oplichters die aan ouderen aanbieden om boodschappen te doen. Met bankpas én pincode gaan ze er dan vervolgens vandoor. Het is onduidelijk hoeveel mensen er op deze manier bestolen zijn.

Kan ik nog de straat op nu het coronavirus om zich heen grijpt in Tilburg? Voor kwetsbare ouderen kan een boodschapje doen in deze onzekere tijden een stuk minder onbezorgd zijn dan gebruikelijk. Ingaan op het aanbod van een barmhartige samaritaan die aanbiedt om boodschappen voor je te doen, is dan wellicht aantrekkelijk.

En dat biedt mogelijkheden voor oplichters, zo blijkt uit een persbericht dat Ralf Embrechts verstuurde. De directeur van de Maatschappelijke Ontwikkelings Maatschappij vertelt dat in Tilburg-West geluiden de rondte doen van een coronababbeltruc van mensen die misbruik maken van de situatie en doen alsof ze boodschappen willen doen.

"Tijdens een telefonische vergadering maandag, bleek dat zowel de gemeente en bij het opbouwwerk signalen binnen zijn gekomen dat dit speelt. Ik sprak ook een medewerker van een bank die vertelde dat ze al iemand aan de balie had gehad die haar rekening kwam blokkeren."

Waarschuwingsflyer

Volgens hem vindt overleg plaats tussen maatschappelijk werk en de gemeente over bijvoorbeeld het verspreiden van een flyer die ouderen moet waarschuwen voor oplichtingspraktijken. "We maken ons vooral zorgen over ouderen die niet op sociale media actief zijn."

Het advies is:

Maak gebruik van de bezorgdiensten die supermarkten zelf aanbieden

Of vraag hulp bij via het AdviesPunt in Tilburg, waarin verschillende maatschappelijk organisaties samenwerken: 013-549 8646 of adviespunt@contourdetwern.nl.

Nog meer corona-oplichting

In Dongen maakte een oplichter vorige week al misbruik van het coronavirus. Daar deed een man alsof hij medewerker was van de gemeente, die kwam controleren op besmetting. Hij kletste zich zo naar binnen bij een oudere inwoner van het dorp, om er even later weer vandoor te gaan met geld en spullen.

“Iemand van de gemeente Dongen zou langskomen, maar vanwege het coronavirus is dat bezoekje afgebeld", verduidelijkt een woordvoerder van de politie over de babbeltruc. "Toen er alsnog iemand aan de deur verscheen en zich voordeed als medewerker van de gemeente, dacht de bewoner dat de afspraak toch doorging.” De gemeente meldt dat er nooit iemand zonder afspraak langskomt.

