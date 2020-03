LIVEBLOG CORONAVIRUS: 634 coronapatiënten in Brabant, vier mensen overleden in Erp

De belangrijkste feiten:

Brabant telt nu 634 geregistreerde coronapatiënten (+80). Dat blijkt uit de cijfers die het RIVM dinsdag bekendmaakte. Heel Nederland telt nu officieel 1705 coronapatiënten, een stijging van 292.

De laatste dagen zijn tientallen mensen met het coronavirus opgenomen in Brabantse ziekenhuizen. Dit nadat het aantal opnamen korte tijd juist daalde.

Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) sprak maandag van twintig coronadoden in Brabant.

Scholen, restaurants en cafés zijn voor de tweede dag gesloten. Dat blijft minstens tot en met 6 april zo.

Omroep Brabant heeft de Facebookgroep 'Brabant helpt elkaar' gelanceerd. Op het platform kun je hulp vragen én aanbieden, nu het leven door het coronvirus anders dan anders is.

14.25

14.10

De cijfers in grafiekvorm.

14.00

Heel Nederland telt nu officieel 1705 coronapatiënten, een stijging van 292. Dat blijkt uit de actuele cijfers van het RIVM. Brabant telt sinds vandaag 634 geregistreerde coronabesmettingen. Dat zijn er 80 meer dan maandag. De RIVM maakte verder bekend dat sinds gisteren 19 patiënten aan het virus zijn overleden. Het totaal komt daarmee op 43.

12.59

Verpleeg- en verzorgingshuizen in Brabant moeten voorlopig op slot voo bezoekers vanwege de coronacrisis. Dat advies hebben ze gekregen vanuit de veiligheidsregio’s. Ook bij instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking zijn bezoekers niet meer welkom.

12.46

Het St. Anna Ziekenhuis heeft de locatie in Eindhoven tot en met 6 april gesloten. De medisch noodzakelijke zorg vindt vanaf nu alleen nog plaats in hun ziekenhuis in Geldrop. In het St. Anna zijn maandag vijf nieuwe coronapatiënten opgenomen. In totaal worden er nu 10 mensen met een besmetting verpleegd. Twee van hen liggen op de Intensive Care.

12.27

Steeds meer winkels nemen maatregelen vanwege het coronavirus, zo ook Mediamarkt. De winkels zijn vanaf nu minder lang open. Medewerkers schudden geen handen meer, moeten 1,5 meter afstand houden van de klanten en klanten wordt gevraagd om te pinnen en niet meer contant te betalen.

12.24

Een drie minuten lang durend applaus voor alles en iedereen die strijdt tegen het coronavirus. Dat is wat de initiatiefnemers van ‘Klap corona de wereld uit’ vanavond om 20.00 in heel Nederland willen horen.

12.21

In Erp zijn inmiddels vier mensen overleden aan het coronavirus. Onder de slachtoffers is ook een echtpaar.

12:00

PSV-fans steken het personeel van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven een hart onder de riem met een spandoek.

11.21

Bernhoven stopt met geplande zorg op poliklinieken en in het diagnostisch centrum. Ook wordt het aantal prikprosten teruggeschroefd. 'Een groot aantal prikposten is nu gevestigd in gebouwen waar ook andere gezondheidszorg plaatsvindt. Denk aan verpleeg- en verzorgingshuizen en huisartsenpraktijken. Er komen nu negen nieuwe prikposten op centrale locaties in de regio.'

10.41

10.40

10.34

Duizenden oud-verpleegkundigen zijn bereid om voor even weer aan het bed te staan en zo te helpen bij het bezweren van de coronacrisis. Dat blijkt uit de reacties in een speciale LinkedIn-groep. Onder de bereidwilligen zijn al ruim 350 Brabanders. Zo ook docent verpleegkunde Willem Schouten uit Veghel. "Dit voelt als mijn plicht."

9.53

De Bijenkorf heeft haar openingstijden aangepast naar 13.00 tot 18.00. Ook gaat voorlopig een streep door alle feestelijkheden rondom het 150-jarig bestaan.

9.47

Er blijven berichten binnenkomen van grote en kleinere evenementen die de komende weken plaats zouden vinden en die nu niet door kunnen gaan. Zo ook het NK Skateboarden in de Hall of Fame in Tilburg. De organisatie schrijft: 'Uiteraard blijven we de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus volgen en houden we iedereen op de hoogte van de gevolgen voor aankomende internationale kwalificatiewedstrijden richting de Olympische Spelen'.

9.42

Hoe houd je in het dagelijks leven 1,5 meter afstand van andere mensen? Hier vind je tips van de rijksoverheid.

9.21

Wat doe je als je niet wekenlang niet naar school kunt? Nou, boodschappen voor mensen die dat nu niet zelf kunnen of durven bijvoorbeeld. Een 11-jarige heeft in Heeze een aandoenlijk briefje verspreid.

Behulpzaamheid zit er bij sommigen al jong in

8.56

Voor iedereen die thuiswerkt, thuis is met de kinderen of eigenlijk gewoon voor iedereen die nu noodgedwongen thuis is: tussen negen en tien uur 's ochtends draaien we de plaatjes die jullie willen horen. Bel vooral met 0900-21230909!

8.46

We kregen een foto van Service Apotheek Albers in Den Bosch. Klanten mogen beurtelings naar binnen, waardoor er mensen buiten staan te wachten. De foto is maandagmiddag gemaakt.



Een rij voor de apotheek, beurtelings naar binnen (foto: Henk van Esch)





8.26

Ons platform 'Brabant helpt elkaar', heeft inmiddels ruim 2000 leden. Op de facebookpagina kan hulp worden aangeboden en gevraagd. Dat jullie meer dan bereid zijn de helpende hand toe te steken blijkt wel. Boodschappen doen, de hond uitlaten, bellen met iemand die behoefte heeft aan een praatje, medicijnen ophalen; jullie willen het allemaal voor een ander doen. En dat vinden wij keimooi!



7.37

Bij de verzorgingstehuizen en andere locaties van De Wever in Tilburg is bezoek voorlopig niet meer welkom. De ouderen die er wonen mogen de locaties niet verlaten. Hetzelfde geldt voor Archipel in Eindhoven. Eerder troffen andere organisaties in Brabant dezelfde maatregel om verspreiding van het coronavirus onder onderen, een kwetsbare groep, te voorkomen.

6.17

Oplichters zien brood in het coronavirus. In Tilburg gaan geluiden over een corona-babbeltruc. Oplichters bieden ouderen aan om in deze spannende tijd boodschappen voor hen te doen. Met bankpas én pincode gaan ze er dan vervolgens vandoor. Het is onduidelijk hoeveel mensen er op deze manier bestolen zijn.

6.00

Het ministerie van Volksgezondheid waarschuwt voor zelftesten waarmee je thuis zelf zou kunnen beoordelen of je besmet bent met het coronavirus. Dergelijke testen zijn nog niet goedgekeurd en dus ook nog niet toegestaan. Dit kan later veranderen als tests zijn beoordeeld al betrouwbaar.