Willem wil tijdelijke corona-comeback maken, net als duizenden andere verpleegkundigen

Duizenden oud-verpleegkundigen zijn bereid om voor even weer aan het bed te staan en zo te helpen bij het bezweren van de coronacrisis. Dat blijkt uit de reacties in een speciale LinkedIn-groep. Onder de bereidwilligen zijn al ruim 350 Brabanders. Zo ook docent verpleegkunde Willem Schouten uit Veghel. "Dit voelt als mijn plicht."

Toen Willem de oproep zag, was het snel besloten, vertelt hij in radioprogramma Wakker! op Omroep Brabant.. "Tuurlijk heb ik het er thuis wel even over gehad, of het okay was dat ik dit ging doen. Maar het voelt wel als mijn plicht om bij te springen."

Geen obstakels

Praktisch zijn er geen obstakels. "Mijn BIG-registratie is nog actief. Ik ben zelf op de hoogte gebleven, want ik ben als docent betrokken bij praktijkonderwijs. Ik kan én wil, dus waarom niet? Dus als het nodig is, dan spring ik bij waar ze me willen hebben."

Een concrete afspraak om terug te keren als 'handjes aan het bed' ligt er voor Willem nog niet. "Nee, ik ben nog niet opgeroep. Ik weet ook niet of de database als gedeeld is met de zorginstanties. Maar ze hebben me verzekerd dat als mijn gegevens gedeeld gaan worden, dat ze me daarvan op de hoogte brengen. En als de vraag er ligt, dan kom ik."

Hopelijk niet nodig

De bereidheid en de kennis en kunde zijn dus daar. Toch hoopt ook Willem dat de nood in de ziekenhuizen niet zo extreem hoog wordt en dat de extra handjes uiteindelijk niet nodig blijven. "Dat zou het mooiste zijn, ook voor de patiënten.

Via deze pagina kunnen oud-verpleegkundigen zich aanmelden.

Lees alles over het coronavirus op onze themapagina www.omroepbrabant.nl/corona.