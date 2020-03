LIVEBLOG CORONAVIRUS: pas op voor zelftesten, Brabanders willen elkaar graag helpen

Het is dag twee van een leven zonder school en bezoekjes aan restaurants en cafés. Het is ook de dag na de historische toespraak van premier Rutte. De minister-president zei maandagavond op nationale televisie dat er geen 'eenvoudige of snelle uitweg uit deze zeer moeilijke situatie' is.

De belangrijkste feiten:

Brabant telt nu 554 geregistreerde coronapatienten. Dat blijkt uit de cijfers die het RIVM maandag bekendmaakte. Dinsdag in het begint van de middag volgt de dagelijkse update, waarin de nieuwe cijfers bekend worden gemaakt.

De laatste dagen zijn tientallen mensen met het coronavirus opgenomen in Brabantse ziekenhuizen. Dit nadat het aantal afnamen korte tijd juist daalde.

Het ROAZ, Regionaal overleg Acute Zorg, sprak maandag van twintig coronadoden in Brabant.

Scholen, restaurants en cafés zijn voor de tweede dag gesloten. Dat blijft minstens tot en met 6 april zo.

Omroep Brabant heeft de facebookgroep 'Brabant helpt elkaar' gelanceerd. Op het platform kun je hulp vragen én aanbieden, nu het leven door het coronvirus anders dan anders is.

8.26

Ons platform 'Brabant helpt elkaar', heeft inmiddels ruim 2000 leden. Op de facebookpagina kan hulp worden aangeboden en gevraagd. Dat jullie meer dan bereid zijn de helpende hand toe te steken blijkt wel. Boodschappen doen, de hond uitlaten, bellen met iemand die behoefte heeft aan een praatje, medicijnen ophalen; jullie willen het allemaal voor een ander doen. En dat vinden wij keimooi!



7.37

Bij de verzorgingstehuizen en andere locaties van De Wever in Tilburg is bezoek voorlopig niet meer welkom. De ouderen die er wonen mogen de locaties niet verlaten. Eerder troffen andere organisaties in Brabant dezelfde maatregel om verspreiding van het coronavirus onder onderen, een kwetsbare groep, te voorkomen.

6.17

Oplichters zien brood in het coronavirus. In Tilburg gaan geluiden over een corona-babbeltruc. Oplichters bieden ouderen aan om in deze spannende tijd boodschappen voor hen te doen. Met bankpas én pincode gaan ze er dan vervolgens vandoor. Het is onduidelijk hoeveel mensen er op deze manier bestolen zijn.

6.00

Het ministerie van Volksgezondheid waarschuwt voor zelftesten waarmee je thuis zelf zou kunnen beoordelen of je besmet bent met het coronavirus. Dergelijke testen zijn nog niet goedgekeurd en dus ook nog niet toegestaan. Dit kan later veranderen als tests zijn beoordeeld al betrouwbaar.