Verpleeghuizen op slot zorgt voor pijnlijke dilemma's

"Dat afscheid verliep overigens goed, maar blijft verdrietig. Ouderen hebben vaak begrip voor de situatie. Tegelijkertijd spelen dagelijks grote dilemma's op. Familie mag niet op bezoek komen en activiteiten gaan niet door. Greet, het jongste zusje van zijn oma, heeft dementie en zei: 'Het is hier zo saai, ik denk dat ik zo meteen maar naar ons moeder ga."

Teun hoopt in juli af te studeren als hbo-verpleegkundige. "Door deze coronamaatregelen heb ik wel lekker de tijd om me te focussen op de organisatie van nieuwe geluksmomenten en mijn afstudeerscriptie. Die gaat over hoe de wederkerigheid in de zorg vergroot kan worden. Komend weekend werk ik gewoon in het verpleeghuis."

Teun Toebes trakteerde op advocaat met slagroom.

Naast zijn studie werkt Teun in verpleeghuizen. Hij blijft daardoor in contact met ouderen. Hij heeft veel ervaring met ouderen die dementeren. Hij heeft er zijn specialiteit van gemaakt om ouderen met dementie geluksmomentjes te bezorgen. "We moeten nu allemaal terug naar de basis. Familie hoort daarbij."

Teun snapt dat familie bang is dat hun familielid met dementie hen niet meer herkent zodra ze weer bezoek mogen ontvangen. "Ik snap die angst, maar het gevoel blijft veel langer hangen dan namen. Oma kan misschien niet meer op de naam komen van haar dochter, maar na een paar minuten zal ze wel voelen dat het iemand is die heel vertrouwd is."

Nu dat contact afgesneden wordt, moeten we creatief zijn. Ik bel nu vaker met mijn oma, maar kan haar ook een kaartje of cadeautje sturen. Familieleden kunnen een verhaal opnemen, video inspreken of bijvoorbeeld hun persoonlijke parfum afgeven, zodat wij die op het kussen doen. Dat kan een vertrouwd gevoel geven."

Ontroerend

Teun is geraakt door alle hulpinitiatieven die hem aangeboden worden. Omdat de verpleeghuizen op slot zitten, is niet alles mogelijk: "Maar ik heb alles wat nu niet door kan gaan gewoon uitgesteld en dat gaan we zodra het weer kan gewoon voor de volle honderd procent inhalen."

Voor nu heeft Teun zijn mondkapjes die hij nog in het plastic had liggen, afgegeven bij de huisarts, omdat er in de zorg een gebrek aan beschermingsmiddelen is ontstaan. "Ook mijn collega's moeten hun werk zo veilig mogelijk kunnen blijven doen. Ondanks de situatie proberen we er ook in het verpleeghuis het beste van te maken."

LEES OOK: Teun is Brabander van het Jaar en daarom trakteert hij in het verpleeghuis op advocaat met slagroom