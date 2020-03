DAF Trucks legt productie stil vanwege coronacrisis

DAF Trucks stopt de productie van vrachtwagens vanwege het coronavirus. Dat doet het bedrijf vanwege tekorten aan onderdelen en zorgen van medewerkers over een mogelijke besmetting op het werk. DAF gaat werktijdverkorting aanvragen.

Ook in de vestigingen in Westerlo en Leyland wordt de productie stilgezet. In Eindhoven stopt de productie op 23 maart. Er werken ongeveer zesduizend mensen op de Eindhovense locatie. Andere afdelingen zoals marketing en serviceverlening, blijven normaal aan het werk.

Een woordvoerder van DAF zegt niet verder op het besluit in te willen gaan. Hoe lang de maatregel gaat duren, is nog niet bekend.

