Zieke Hugo (53) kan naar Moskou voor stamceltherapie: 'Onwerkelijk dat actie is gelukt'

De crowdfundingsactie die begin dit jaar is opgezet voor de zieke Hugo Wolff (53) uit Bergen op Zoom heeft al meer dan 65.000 euro opgebracht. Daarmee is het doelbedrag behaald en kan Hugo, die als twintig jaar aan de zenuwziekte MS lijdt, in mei stamceltherapie ondergaan in Moskou. “Dit is onwerkelijk, ik had niet het gevoel dat we dit in zo’n korte tijd zouden halen."

Het was een euforische moment toen de aan een rolstoel gekluisterde Bergenaar deze week hoorde dat het grote bedrag voor zijn operatie bijeen was gebracht. “Ik had er in het begin een hard hoofd in, maar de stichting ‘Tot hier en niet verder’ heeft alles en iedereen in Bergen op Zoom ingeschakeld voor de actie.”

Boerenmaaltijd

Zo werd er een benefietwedstrijd georganiseerd tussen de profbasketballers Heroes Den Bosch en het eerste herenteam van WBB Giants, kwam er boerenmaaltijd tijdens vastenavend en werd er een brommertoertocht gereden. Hugo: “De betrokkenheid van iedereen is fantastisch!”

En ook nu het doelbedrag binnen is, blijven de acties maar doorgaan. Als zijn sommige manifestaties op dit moment afgelast vanwege de uitbraak van het coronavirus. “Het geld dat na mijn behandeling over is, blijft op de rekening van de stichting staan. Dat wordt straks ingezet voor een andere MS-patiënt die eenzelfde behandeling in Moskou wil ondergaan.”

Pandemie

Bang dat de operatie door de huidige pandemie niet doorgaat, is Hugo niet. “Op dit moment is Moskou op slot, maar ik spring nog niet in de stress. Er kan de komende weken nog veel veranderen”, zegt hij nuchter.

De Bergenaar onderhoudt nauw contact met de kliniek in Rusland die hem gaat helpen. “Mocht ik er in mei niet terecht kunnen vanwege het coronavirus, dan kan de stamceltherapie altijd worden uitgesteld naar een later moment dit jaar. Het komt echt goed.”